Страны Европы не разрабатывают никакого альтернативного мирного плана по прекращению войны в Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Вместо этого работают над вариантом плана, который предложили Соединенные Штаты Америки. Об этом, выступая в Палате общин, заявил премьер Британии Кир Стармер.

По словам британского премьера, на состоявшемся в ЮАР 20-21 ноября саммите "Большой двадцатки" продолжалась интенсивная дискуссия по поводу предложенного США мирного плана с участием "ряда ключевых союзников". Среди таких Стармер назвал Францию, Германию и основных союзников по "коалиции решительных".

"Был достигнут твердый консенсус о том, что мы должны работать с имеющимся текстом, хотя некоторые его части являются неприемлемыми, но другие части существенны, а не с другим текстом", — сказал Стармер.

Премьер подчеркнул, что именно американский документ был доработан во время встречи представителей Украины и США в Женеве.

Как сообщал портал "Комментарии", в западных СМИ появилась информация, что Украина вроде бы согласилась ограничить численность своего войска до 800 тысяч. Новый вариант "мирного плана" уже не столь удобен для России. Самые сложные вопросы – территории и гарантии безопасности от США – должны решать лично Зеленский и Трамп.

Издание "Комментарии" также писало, что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков. По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят. Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.