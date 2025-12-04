Знайдено найдавніший наскельний малюнок у світі (ФОТО)

На індонезійському острові Сулавесі вчені виявили наскельний малюнок віком щонайменше 51 200 років, що робить його найдавнішим відомим прикладом образотворчого мистецтва на скелі у світі. Знахідка суттєво відсуває докази, коли люди вперше проявили здатність до абстрактного мислення та творчості.

Вчені знайшли найдавніший наскельний малюнок. Фото з відкритих джерел

Найдавніший знайдений наскельний малюнок зображує дику свиню та три людиноподібні фігури у певній взаємодії між собою. Науковці вважають, що це не просто художнє зображення, а цілісна сюжетна композиція, яка показує історію або ритуальну сцену.

Професор Максім Обер з Університету Гріффіта в Австралії наголошує, що відкриття руйнує уявлення про Європу як "колиску" печерного мистецтва.

"Картина розповідає складну історію. Це найдавніше свідчення, яке ми маємо про розповіді. Воно показує, що люди в той час мали здатність мислити абстрактно", — сказав вчений.

Команда використовувала нову лазерну методику датування, що дозволила визначити мінімальний вік малюнку за кристалами, які утворилися на його поверхні. Завдяки цьому стало зрозуміло, що знайдений малюнок має вік щонайменше 51 200 років. Він на понад 6000 років старший за попередній рекорд, яким було зображення на острові Борнео.

Найдавніший наскельний малюнок знайшли в Індонезії

Найдавніший наскельний малюнок

Як пояснює археолог Адам Брумм, раніше більшість древніх малюнків знаходили у Європі, що створила враження, що саме тут зародилося абстрактне мислення у людей. Однак знахідки на Борнео та Сулавесі спростовують попередні припущення.

"Люди, ймовірно, розповідають історії набагато довше, ніж 51 200 років, але оскільки слова не скам'яніли, ми можемо судити лише за непрямими свідченнями, такими як зображення сцен у творах мистецтва — і мистецтво з Сулавесі сьогодні є найдавнішим таким свідченням, відомим археології", — пояснили вчені.

