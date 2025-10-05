Археологи переосмислюють історію людства після сенсаційного відкриття в Саудівській Аравії

У пустелі на півдні Саудівської Аравії археологи зробили відкриття, яке може змінити наше розуміння давньої історії людства. Науковці виявили понад 60 наскельних малюнків тварин у натуральну величину, вирізьблених у скелях близько 12 тисяч років тому. Це наукове відкриття свідчить, що перші спільноти людей могли оселитися в цьому регіоні на дві тисячі років раніше, ніж вважалося раніше.

Археологи знайшли стародавні малюнки у Саудівській Аравії. Фото з відкритих джерел

Вчені в Саудівській Аравії знайшли величезні зображення верблюдів, ослів, газелей та інших тварин, які намальовані на високих піщаних скелях, деякі з них на висоті понад 38 метрів. Розміри окремих різьблень вражають, адже малюнки сягають 2,1 метра заввишки та понад 2,4 метра завширшки.

Археологи вважають, що ці малюнки створювали мисливці-збирачі між 12 800 і 11 400 роками тому. Імовірно, вони позначали місця, де з’являлася вода під час сезону дощів. Це важливе джерело виживання у суворому кліматі пустелі.

Співавторка дослідження та археологиня з Інституту геоантропології імені Макса Планка Марія Гуаньєн зауважила, що люди працювали у надзвичайно складних умовах.

"Щоб вигравіювати стільки деталей лише на камені, потрібна справжня майстерність. Виступ, на якому вони стояли, був вузьким і схилявся вниз — робота там була небезпечною", — пояснила дослідниця свою наукову роботу, яка була опублікована в журналі Nature Communications.

Попри обмежений огляд, стародавні митці змогли створити реалістичні, пропорційні фігури тварин. За словами вчених, їхні роботи вражають не лише художньою майстерністю, а й точністю анатомічних деталей.

Археологи припускають, що давні спільноти добре знали ландшафт і змогли адаптуватися до життя в пустельних умовах. Вони, ймовірно, використовували тимчасові озера або природні тріщини в каменях для збору води.

На більшості гравюр зображені самці верблюдів у період гону. На думку вчених, це вказує на зв’язок мистецтва з сезоном дощів. Можливо, ці малюнки були своєрідними мітками водних джерел, важливих для виживання племен.





Знахідка з півдня пустелі Нефуд відкриває нову сторінку історії регіону. За словами дослідників, вона доводить, що люди заселили Аравійський півострів набагато раніше, ніж це передбачали попередні археологічні теорії.

"Результати показують, що спільноти могли повністю утвердитися в пустельному середовищі значно раніше, ніж вважалося. Вони чудово орієнтувалися у цьому ландшафті", — підсумувала Гуаньєн.

