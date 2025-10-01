Вчені виявили жахливий зв’язок між сонячними бурями та серцевими нападами

Сонячна активність може мати серйозніші наслідки для людського здоров’я, ніж вважалося раніше. Дослідження, проведене Національним інститутом космічних досліджень Бразилії (INPE), виявило кореляцію між періодами підвищеної сонячної активності та зростанням кількості серцевих нападів.

Сонячні бурі можуть підвищувати ризик серцевих нападів. Фото з відкритих джерел

Наукова робота бразильських вчених, опублікована в журналі Communications Medicine, аналізувала медичні записи мешканців міста Сан-Жозе-дус-Кампус за 1998–2005 роки враховуючи період особливо інтенсивних сонячних бур. Усього було вивчено випадки госпіталізації 871 чоловіка та 469 жінок із діагнозом інфаркт міокарда.

"Ми розподілили дні на спокійні, помірні та неспокійні за рівнем геомагнітної активності. Дані про стан здоров’я були розділені за статтю та віковою групою. Ми виявили, що для жінок вона значно вища під час порушених геомагнітних умов порівняно зі спокійними умовами", — пояснив автор дослідження Луїс Феліпе Кампос де Резенде.

За його словами, хоча чоловіки загалом потрапляли до лікарень удвічі частіше, саме жінки виявилися більш чутливими до змін магнітосфери. У віковій групі 31–60 років кількість випадків серед жінок під час сонячних бур зростала утричі порівняно зі спокійними періодами.

Науковці наголошують, що йдеться лише про обсерваційне дослідження з обмеженою вибіркою, тож робити остаточні висновки зарано. Водночас результати вказують на те, що сонячні бурі можуть впливати не тільки на роботу супутників та систем зв’язку, а й на серцево-судинне здоров’я.

"Мета не в тому, щоб викликати паніку серед населення, особливо серед жінок. Однак ми вважаємо, що ці висновки є емпіричним результатом гіпотетичної значущості та актуальності, який не слід ігнорувати в науковому контексті", — додав де Резенде.

За його словами, крім космічних факторів на ризик серцевих нападів впливають і звичні чинники, зокрема спадковість, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички.

