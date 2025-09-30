Вчені випадково виявили новий орган в людському тілі

Уявлення про людське тіло знову змінилися після несподіваного відкриття. Дослідники з Нідерландського інституту раку випадково виявили новий орган, про який медицина досі не знала. Йдеться про приховану пару слинних залоз, розташованих у носоглотці.

Вчені виявили новий орган у людському тілі. Фото з відкритих джерел

Знахідку нового органа в тілі людини зробили у 2020 році під час дослідження раку простати. Вчені проводили КТ та ПЕТ-сканування пацієнтів, яким вводили радіоактивну глюкозу для виявлення пухлин. На знімках несподівано засвітилися дві області в голові. Після детального аналізу стало зрозуміло, що там приховані невідомі раніше слинні залози.

Їх назвали трубчастими слинними залозами. Вони розташовані одразу за носом, у місці, де носова порожнина переходить у горло. Основна функція цих залоз полягає у зволоженні та змащенні горла та носоглотки.

Як вказує лікар-онколог Ваутер Фогель, залози дуже малі та важкодоступні, тому залишалися непоміченими. Раніше вважалося, що в носоглотці є лише мікроскопічні слизові залози, рівномірно розподілені по слизовій. За його словами, відкрити новий орган вдалося завдяки сучасним методам візуалізації в медицині.

За словами лікарів, знання про нові слинні залози може мати практичне значення для медицини. Пацієнти, які проходять променеву терапію, часто страждають від сухості у роті та проблем із ковтанням. Ймовірно, це пов’язано з тим, що лікування впливає на нововідкриті залози. Вчені сподіваються, що врахування цього фактора допоможе зменшити побічні ефекти онкотерапії та зробить лікування більш безпечним.

Наступний крок для дослідників — розробка методів, які дозволять зберігати функціональність трубчастих слинних залоз під час лікування. За совами вчених, це відкриття може змінити підходи в онкології та відкрити нові можливості у вивченні людського тіла.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про шість дивних речей, які відбуваються з людським тілом восени.

Також "Коментарі" писали, що вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки.