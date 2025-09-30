Ученые случайно обнаружили новый орган в человеческом теле

Представления о человеческом теле вновь изменились после неожиданного открытия. Исследователи из Нидерландского института рака случайно обнаружили новый орган, о котором медицина до сих пор не знала. Речь идет о скрытой паре слюнных желез, расположенных в носоглотке.

Ученые обнаружили новый орган в человеческом теле. Фото из открытых источников

Находку нового органа в теле человека сделали в 2020 году при исследовании рака простаты. Ученые проводили КТ и ПЭТ-сканирование пациентов, которым вводили радиоактивную глюкозу для выявления опухолей. На снимках неожиданно зажглись две области в голове. После детального анализа стало ясно, что там скрыты неизвестные ранее слюнные железы.

Их назвали трубчатыми слюнными железами. Они расположены прямо за носом, в месте, где носовая полость переходит в горло. Основная функция этих желез заключается в увлажнении и смазке горла и носоглотки.

Как указывает врач-онколог Ваутер Фогель, железы очень малы и труднодоступны, поэтому оставались незамеченными. Ранее считалось, что в носоглотке есть только микроскопические слизистые железы, равномерно распределенные по слизистой. По его словам, открыть новый орган удалось благодаря современным методам визуализации в медицине.

По словам врачей, знание о новых слюнных железах может иметь практическое значение для медицины. Пациенты, проходящие лучевую терапию, часто страдают сухостью во рту и проблемами с глотением. Вероятно, это связано с тем, что лечение оказывает влияние на новооткрытые железы. Ученые надеются, что учет этого фактора поможет уменьшить побочные эффекты онкотерапии и сделает лечение более безопасным.

Следующий шаг для исследователей – разработка методов, которые позволят сохранять функциональность трубчатых слюнных желез во время лечения. По словам ученых, это открытие может изменить подходы в онкологии и открыть новые возможности в изучении человеческого тела.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шести странных вещах, происходящих с человеческим телом осенью.

Также "Комментарии" писали, что ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней женщины.