Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами

Исследование INPE показало, что солнечные бури могут повышать риск сердечных приступов, особенно среди женщин.

1 октября 2025, 11:11
Автор:
avatar

Slava Kot

Солнечная активность может иметь более серьезные последствия для здоровья человека, чем считалось ранее. Исследование, проведенное Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), выявило корреляцию между периодами повышенной солнечной активности и ростом сердечных приступов.

Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами

Солнечные бури могут повышать риск сердечных приступов. Фото из открытых источников

Научная работа бразильских ученых, опубликованная в журнале Communications Medicine, анализировала медицинские записи жителей города Сан-Жозе-дус-Кампус за 1998–2005 годы, учитывая период особенно интенсивных солнечных бурь. Всего были изучены случаи госпитализации 871 мужчины и 469 женщин с диагнозом инфаркт миокарда.

"Мы распределили дни на спокойные, умеренные и беспокойные по уровню геомагнитной активности. Данные о состоянии здоровья были разделены по полу и возрастной группе. Мы обнаружили, что для женщин она значительно выше во время нарушенных геомагнитных условий по сравнению со спокойными условиями", — пояснил автор исследования Луис Фелипе Кампос де Резенде.

По его словам, хотя мужчины в целом попадали в больницы вдвое чаще, именно женщины оказались более чувствительны к изменениям магнитосферы. В возрастной группе 31-60 лет количество случаев среди женщин во время солнечных бурь росло втрое по сравнению со спокойными периодами.

Ученые отмечают, что речь идет только об обсервационном исследовании с ограниченной выборкой, поэтому делать окончательные выводы рано. В то же время, результаты указывают на то, что солнечные бури могут влиять не только на работу спутников и систем связи, но и на сердечно-сосудистое здоровье.

"Цель не в том, чтобы вызвать панику среди населения, особенно женщин. Однако мы считаем, что эти выводы являются эмпирическим результатом гипотетической значимости и актуальности, который не следует игнорировать в научном контексте", — добавил де Резенде.

По его словам, помимо космических факторов на риск сердечных приступов влияют и привычные факторы, в частности, наследственность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.

Источник: https://www.earth.com/news/direct-link-between-solar-storms-earth-geomagnetic-shield-and-heart-attacks/
