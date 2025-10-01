Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Солнечная активность может иметь более серьезные последствия для здоровья человека, чем считалось ранее. Исследование, проведенное Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), выявило корреляцию между периодами повышенной солнечной активности и ростом сердечных приступов.
Солнечные бури могут повышать риск сердечных приступов. Фото из открытых источников
Научная работа бразильских ученых, опубликованная в журнале Communications Medicine, анализировала медицинские записи жителей города Сан-Жозе-дус-Кампус за 1998–2005 годы, учитывая период особенно интенсивных солнечных бурь. Всего были изучены случаи госпитализации 871 мужчины и 469 женщин с диагнозом инфаркт миокарда.
По его словам, хотя мужчины в целом попадали в больницы вдвое чаще, именно женщины оказались более чувствительны к изменениям магнитосферы. В возрастной группе 31-60 лет количество случаев среди женщин во время солнечных бурь росло втрое по сравнению со спокойными периодами.
Ученые отмечают, что речь идет только об обсервационном исследовании с ограниченной выборкой, поэтому делать окончательные выводы рано. В то же время, результаты указывают на то, что солнечные бури могут влиять не только на работу спутников и систем связи, но и на сердечно-сосудистое здоровье.
По его словам, помимо космических факторов на риск сердечных приступов влияют и привычные факторы, в частности, наследственность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учёные случайно обнаружили новый орган в человеческом теле.
Также "Комментарии" писали, что кардиолог рассказал, какое упражнение может уменьшить риск сердечного приступа.