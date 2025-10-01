Ученые обнаружили ужасную связь между солнечными бурями и сердечными приступами

Солнечная активность может иметь более серьезные последствия для здоровья человека, чем считалось ранее. Исследование, проведенное Национальным институтом космических исследований Бразилии (INPE), выявило корреляцию между периодами повышенной солнечной активности и ростом сердечных приступов.

Солнечные бури могут повышать риск сердечных приступов. Фото из открытых источников

Научная работа бразильских ученых, опубликованная в журнале Communications Medicine, анализировала медицинские записи жителей города Сан-Жозе-дус-Кампус за 1998–2005 годы, учитывая период особенно интенсивных солнечных бурь. Всего были изучены случаи госпитализации 871 мужчины и 469 женщин с диагнозом инфаркт миокарда.

"Мы распределили дни на спокойные, умеренные и беспокойные по уровню геомагнитной активности. Данные о состоянии здоровья были разделены по полу и возрастной группе. Мы обнаружили, что для женщин она значительно выше во время нарушенных геомагнитных условий по сравнению со спокойными условиями", — пояснил автор исследования Луис Фелипе Кампос де Резенде.

По его словам, хотя мужчины в целом попадали в больницы вдвое чаще, именно женщины оказались более чувствительны к изменениям магнитосферы. В возрастной группе 31-60 лет количество случаев среди женщин во время солнечных бурь росло втрое по сравнению со спокойными периодами.

Ученые отмечают, что речь идет только об обсервационном исследовании с ограниченной выборкой, поэтому делать окончательные выводы рано. В то же время, результаты указывают на то, что солнечные бури могут влиять не только на работу спутников и систем связи, но и на сердечно-сосудистое здоровье.

"Цель не в том, чтобы вызвать панику среди населения, особенно женщин. Однако мы считаем, что эти выводы являются эмпирическим результатом гипотетической значимости и актуальности, который не следует игнорировать в научном контексте", — добавил де Резенде.

По его словам, помимо космических факторов на риск сердечных приступов влияют и привычные факторы, в частности, наследственность, малоподвижный образ жизни и вредные привычки.

