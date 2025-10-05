Археологи переосмысливают историю человечества после сенсационного открытия в Саудовской Аравии

В пустыне на юге Саудовской Аравии археологи совершили открытие, которое может изменить наше понимание древней истории человечества. Ученые обнаружили более 60 наскальных рисунков животных в натуральную величину, вырезанных в скалах около 12 тысяч лет назад. Это научное открытие свидетельствует, что первые сообщества людей могли поселиться в этом регионе на две тысячи лет раньше, чем считалось ранее.

Ученые в Саудовской Аравии обнаружили огромные изображения верблюдов, ослов, газелей и других животных, нарисованных на высоких песчаных скалах, некоторые из них на высоте более 38 метров. Размеры отдельных резьб поражают, ведь рисунки достигают 2,1 метра в высоту и более 2,4 метра в ширину.

Археологи считают, что эти рисунки создавали охотники-собиратели между 12 800 и 11 400 годами назад. Вероятно, они обозначали места, где появлялась вода в сезон дождей. Это важный источник выживаемости в суровом климате пустыни.

Соавтор исследования и археолог из Института геоантропологии имени Макса Планка Мария Гуаньен отметила, что люди работали в сложнейших условиях.

"Чтобы выгравировать столько деталей только на камне, нужно настоящее мастерство. Выступление, на котором они стояли, было узким и склонялось вниз — работа там была опасной", — пояснила исследовательница свою научную работу, опубликованную в журнале Nature Communications.

Несмотря на ограниченный досмотр, древние художники смогли создать реалистичные, пропорциональные фигуры животных. По словам ученых, их работы поражают не только художественное мастерство, но и точность анатомических деталей.

Археологи предполагают, что древние сообщества хорошо знали ландшафт и смогли адаптироваться к жизни в пустынных условиях. Они, вероятно, использовали временные озера или природные трещины в камнях для сбора воды.

На большинстве гравюр изображены самцы верблюдов в период гона. По мнению учёных, это указывает на связь искусства с сезоном дождей. Возможно, эти рисунки были своеобразными отметинами водных источников, важных для выживания племен.





Находка с юга пустыни Нефуд открывает новую страницу истории региона. По словам исследователей, она доказывает, что люди заселили Аравийский полуостров гораздо раньше, чем это предполагали предыдущие археологические теории.

"Результаты показывают, что сообщества могли полностью утвердиться в пустынной среде значительно раньше, чем считалось. Они отлично ориентировались в этом ландшафте", — подытожила Гуаньен.

