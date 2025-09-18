Археологи знайшли список покупок віком 3500 років у Туреччині: що у ньому було

Археологи в Туреччині зробили несподіване відкриття, коли у стародавньому місті Алалах (сучасний курган Аккана), вони виявили клинописну табличку, яка виявилася своєрідним "списком покупок" віком майже 3500 років. Крім того, вчені змогли прочитати, що саме містилося у цьому древньому списку покупок.

Список покупок віком 3500 років. Фото: Мінікульт Туреччини

Як повідомив міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Ерсой, знахідку зробили під час реставраційних робіт після землетрусу. Табличка, датована 15 століттям до нашої ери, була написана аккадською мовою. Це одна з давніх східносемітських мов, якою користувалися у Месопотамії.

Знайдений артефакт важить 28 грамів, має розміри 42 на 35 мм і товщину 16 мм. Попри невеликі габарити, він несе цінну інформацію про економічне життя стародавнього суспільства.

Хоча сучасні списки покупок найчастіше використовуються для походу в магазин, знайдений 3500-літній список стосувався меблів. Лінгвісти виявили у ньому згадки про закупівлю дерев’яних столів, стільців і табуретів, а також записи про те, хто здійснив ці придбання і де саме вони були зроблені.

За словами міністра Ерсоя, табличка стане важливим джерелом для розуміння культурної та економічної спадщини Анатолії.

"Ми вважаємо, що ця табличка вагою 28 грамів забезпечить новий погляд на наше розуміння багатої спадщини Анатолії для майбутніх поколінь", — сказав Ерсой.

Це відкриття ще раз підтверджує, що господарське життя людей тисячі років тому було значно організованішим, ніж вважалося раніше, а звичка вести списки покупок виявилася набагато давнішою за сучасні супермаркети.

