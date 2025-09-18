logo

Археологи нашли список покупок возрастом 3500 лет в Турции: что в нем было
Археологи нашли список покупок возрастом 3500 лет в Турции: что в нем было

Археологи обнаружили в Турции клинописную табличку возрастом 3500 лет, оказавшуюся списком закупки мебели.

18 сентября 2025, 10:30
Автор:
Археологи в Турции совершили неожиданное открытие, когда в древнем городе Алалах (современный курган Аккана), они обнаружили клинописную табличку, оказавшуюся своеобразным "списком покупок" возрастом почти 3500 лет. Кроме того, ученые смогли прочесть, что именно содержалось в этом древнем списке покупок.

Список покупок возрастом 3500 лет. Фото: Миникульт Турции

Как сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, находку сделали во время реставрационных работ после землетрясения. Табличка, датированная 15 веком до нашей эры, была написана на аккадском языке. Это один из древних восточно-семитских языков, которым пользовались в Месопотамии.

Обнаруженный артефакт весит 28 граммов, имеет размеры 42 на 35 мм и толщину 16 мм. Несмотря на небольшие габариты, он несет ценную информацию об экономической жизни древнего общества.

Хотя современные списки покупок чаще всего используются для похода в магазин, найденный 3500-летний список касался мебели. Лингвисты обнаружили в нем упоминания о закупке деревянных столов, стульев и табуретов, а также записи о том, кто совершил эти приобретения и где именно они были сделаны.

По словам министра Эрсоя, табличка станет важным источником понимания культурного и экономического наследия Анатолии.

"Мы считаем, что эта табличка весом 28 грамм обеспечит новый взгляд на наше понимание богатого наследия Анатолии для будущих поколений", — сказал Эрсой.

Это открытие еще раз подтверждает, что хозяйственная жизнь людей тысячи лет назад была значительно организованнее, чем считалось ранее, а привычка вести списки покупок оказалась гораздо давнее современных супермаркетов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые прочли древние таблички Вавилона. Их шокировало содержание текстов.

Также "Комментарии" писали, что ученые используют искусственный интеллект для расшифровки аккадской клинописи.



