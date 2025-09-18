Археологи нашли список покупок возрастом 3500 лет в Турции: что в нем было

Археологи в Турции совершили неожиданное открытие, когда в древнем городе Алалах (современный курган Аккана), они обнаружили клинописную табличку, оказавшуюся своеобразным "списком покупок" возрастом почти 3500 лет. Кроме того, ученые смогли прочесть, что именно содержалось в этом древнем списке покупок.

Список покупок возрастом 3500 лет. Фото: Миникульт Турции

Как сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой, находку сделали во время реставрационных работ после землетрясения. Табличка, датированная 15 веком до нашей эры, была написана на аккадском языке. Это один из древних восточно-семитских языков, которым пользовались в Месопотамии.

Обнаруженный артефакт весит 28 граммов, имеет размеры 42 на 35 мм и толщину 16 мм. Несмотря на небольшие габариты, он несет ценную информацию об экономической жизни древнего общества.

Хотя современные списки покупок чаще всего используются для похода в магазин, найденный 3500-летний список касался мебели. Лингвисты обнаружили в нем упоминания о закупке деревянных столов, стульев и табуретов, а также записи о том, кто совершил эти приобретения и где именно они были сделаны.

По словам министра Эрсоя, табличка станет важным источником понимания культурного и экономического наследия Анатолии.

"Мы считаем, что эта табличка весом 28 грамм обеспечит новый взгляд на наше понимание богатого наследия Анатолии для будущих поколений", — сказал Эрсой.

Это открытие еще раз подтверждает, что хозяйственная жизнь людей тысячи лет назад была значительно организованнее, чем считалось ранее, а привычка вести списки покупок оказалась гораздо давнее современных супермаркетов.

