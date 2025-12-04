Найден самый древний наскальный рисунок в мире (ФОТО)

На индонезийском острове Сулавеси ученые обнаружили наскальный рисунок возрастом не менее 51 200 лет, что делает его древнейшим известным примером изобразительного искусства на скале в мире. Находка существенно отодвигает доказательства, когда впервые проявили способность к абстрактному мышлению и творчеству.

Ученые нашли самый древний наскальный рисунок. Фото из открытых источников

Древнейший найденный наскальный рисунок изображает дикую свинью и три человекообразных фигуры в определенном взаимодействии между собой. Ученые считают, что это не просто художественное изображение, а целостная сюжетная композиция, показывающая историю или ритуальную сцену.

Профессор Максим Обер из Университета Гриффита в Австралии отмечает, что открытие разрушает представление о Европе как "колыбели" пещерного искусства.

"Картина рассказывает сложную историю. Это самое древнее свидетельство, которое мы имеем о рассказах. Оно показывает, что люди в то время обладали способностью мыслить абстрактно", — сказал ученый.

Команда использовала новую лазерную методику датировки, позволившую определить минимальный возраст рисунка по образовавшимся на его поверхности кристаллам. Благодаря этому стало ясно, что найденный рисунок имеет возраст не менее 51 200 лет. Он более чем на 6000 лет старше предыдущего рекорда, которым было изображение на острове Борнео.

Как объясняет археолог Адам Брумм, ранее большинство древних рисунков находили в Европе, что создало впечатление, что именно здесь зародилось абстрактное мышление у людей. Однако находки на Борнео и Сулавеси опровергают предыдущие предположения.

"Люди, вероятно, рассказывают истории гораздо дольше, чем 51 200 лет, но поскольку слова не окаменели, мы можем судить только по косвенным свидетельствам, таким как изображение сцен в произведениях искусства — и искусство из Сулавеси сегодня является древнейшим таким свидетельством, известным археологии", — пояснили ученые.

