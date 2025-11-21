Археологи знайшли докази першого людського поцілунку

Дослідження, опубліковане в журналі Science, виявило свідчення того, що традиція поцілунків виникла щонайменше 4500 років тому, що на тисячу років раніше, ніж припускали попередні теорії. Археологи знайшли докази цієї практики в стародавніх текстах ранніх цивілізацій Месопотамії, що існували між Євфратом і Тигром на території сучасного Іраку та Сирії.

Стародавні глиняні таблички містять докази поцілунків. Фото: PA

Раніше вважалося, що перші свідчення поцілунків походять зі стародавньої Індії, датовані приблизно 1500 роком до нашої ери. Але нове дослідження демонструє, що звичай цілуватися був частиною романтичної та соціальної поведінки людей значно раніше.

Науковці спиралися на клинописні глиняні таблички Месопотамії. У цих текстах згадуються ситуації, що прямо підтверджують використання поцілунку.

"Вони містять чіткі приклади того, що поцілунок вважався частиною романтичної близькості в давнину, так само як поцілунок міг бути частиною дружби та сімейних стосунків. Тому поцілунки не слід розглядати як звичай, що виник виключно в якомусь окремому регіоні та поширився звідти, а радше як звичай, який, схоже, практикувався в багатьох стародавніх культурах протягом кількох тисячоліть", — пояснив доктор Троельс Панк Арболл із Копенгагенського університету.

Поведінка найближчих біологічних родичів людини бонобо та шимпанзе також свідчить про глибоке коріння цього звичаю. Бонобо можуть цілуватися через прояв романтичної поведінки, тоді як шимпанзе для зміцнення соціальних зв’язків. Це натякає на те, що поцілунки можуть мати еволюційне підґрунтя, що сягає ще до появи сучасної людини.

Дослідження також вказує на менш романтичний бік історії. Раннє поширення інфекцій, що передаються через ротову порожнину, зокрема таких як вірус простого герпесу (HSV-1), могло бути безпосередньо пов’язане з поширенням поцілунків у стародавніх суспільствах.

У деяких медичних текстах Месопотамії описані симптоми, схожі на сучасний герпес. Вчені припускають, що цей вірус дуже старий і активно циркулював між людьми вже в ті часи. У роботі також згадується можливий зв'язок поцілунків із передачею дифтерії.

"У нас є значний пласт медичних текстів давньої Месопотамії, де описуються хвороби зі симптомами, які дуже нагадують сучасні вірусні інфекції, що передаються через поцілунки", — додав Арболл

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені прочитали стародавні таблички Вавилона і їх зміст шокував.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект допоможе розшифрувати найдавніше людське письмо.