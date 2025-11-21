Археологи нашли доказательства первого человеческого поцелуя

Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило свидетельство того, что традиция поцелуев возникла по меньшей мере 4500 лет назад, что на тысячу лет раньше, чем предполагали предыдущие теории. Археологи обнаружили доказательства этой практики в древних текстах ранних цивилизаций Месопотамии, существовавших между Евфратом и Тигром на территории современного Ирака и Сирии.

Древние глиняные таблички содержат доказательства поцелуев. Фото: PA

Ранее считалось, что первые свидетельства поцелуев происходят из древней Индии, датируемые примерно 1500 годом до нашей эры. Но новое исследование демонстрирует, что обычай целоваться был частью романтического и социального поведения людей гораздо раньше.

Ученые опирались на клинописные глиняные таблички Месопотамии. В этих текстах упоминаются ситуации, прямо подтверждающие использование поцелуя.

"Они содержат четкие примеры того, что поцелуй считался частью романтической близости в древности, так же как поцелуй мог быть частью дружбы и семейных отношений. Поэтому поцелуи не следует рассматривать как обычай, возникший исключительно в каком-то отдельном регионе и распространившийся оттуда, а скорее как обычай, похоже, практиковавшийся во многих древних культурах на протяжении нескольких тысячелетий", — объяснил доктор Троэльс Панк Арболл из Копенгагенского университета.

Поведение ближайших биологических родственников человека бонобо и шимпанзе также свидетельствует о глубоких корнях этого обычая. Бонобо могут целоваться из-за проявления романтического поведения, в то время как шимпанзе для укрепления социальных связей. Это намекает на то, что поцелуи могут иметь эволюционную основу, которая достигает еще до появления современного человека.

Исследование также указывает на менее романтичную сторону истории. Раннее распространение инфекций, передаваемых через полость рта, в частности таких как вирус простого герпеса (HSV-1), могло быть непосредственно связано с распространением поцелуев в древних обществах.

В некоторых медицинских текстах Месопотамии описаны симптомы, похожие на современный герпес. Ученые предполагают, что этот вирус очень стар и активно циркулировал между людьми уже в те времена. В работе также упоминается возможная связь поцелуев с передачей дифтерии.

"У нас есть значительный пласт медицинских текстов древней Месопотамии, где описываются болезни с симптомами, очень напоминающие современные вирусные инфекции, передающиеся через поцелуи", — добавил Арболл.

