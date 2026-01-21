logo_ukra

Заради Бога, яка «сосулька»: говоримо українською правильно — цього слова в нашій мові не існує
Заради Бога, яка «сосулька»: говоримо українською правильно — цього слова в нашій мові не існує

Узимку ми бачимо їх щодня над дахами — але більшість українців досі називає їх неправильно.

21 січня 2026, 13:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

Щойно на вулицях з’являється мороз, у мовленні багатьох українців автоматично виринає слово, якого… не існує в українській літературній мові. Йдеться про звичну всім "сосульку". Слово настільки вкорінене в побуті, що майже не викликає сумнівів. А дарма.

Заради Бога, яка «сосулька»: говоримо українською правильно — цього слова в нашій мові не існує

Мовний ляп взимку: чому «сосулька» — росіянізм і як насправді правильно говорити

Мовознавці однозначні: "сосулька" — це росіянізм, калька з російської мови, яка не має нормативного статусу в українській. Попри масове вживання, в словниках української мови ви його не знайдете. Натомість є красиве, питомо українське й цілком звичне слово, яке варто повернути у щоденне мовлення.

Правильна українська назва — бурулька.

Саме так в українській мові називають льодяний наріст, що з’являється, коли вода повільно стікає й намерзає, утворюючи загострену донизу форму. Це слово зафіксоване в Академічному тлумачному словнику української мови, де бурульку визначають як льодинку у вигляді палички з гострим кінцем. У науковій термінології це явище має ще одну назву — крижаний сталактит.

Цікаво й походження слова. Дослідники виводять "бурульку" з тюркської основи boru — "труба". Також етимологію пов’язують зі словами "буран" та "бурав", що лише підкреслює давність і природність цього поняття для української мовної традиції.

Бурулька — це не новотвір і не штучна заміна. Вона давно живе в українській літературі. Євген Гребінка писав про "бурульки, що знай кругом бряжчали", а Юрій Яновський використовував цей образ, порівнюючи людські почуття з кригою, яка тане. Тобто слово активно функціонувало задовго до того, як у побут масово проник росіянізм.

Ба більше, українська мова ще й пропонує діалектне розмаїття. У різних регіонах можна почути такі варіанти, як мерзляк, висуля або висулька, копень. Усі вони — частина живої мовної спадщини, яка поступово зникає разом із нехтуванням власною лексикою.

Здавалося б, дрібниця — одне зимове слово. Але саме з таких "дрібниць" і складається мовна культура. Відмовляючись від росіянізмів у повсякденному мовленні, ми не просто говоримо правильно — ми відновлюємо мовну норму й повагу до власної мови.

Тож наступного разу, дивлячись на лід під дахом, згадайте: це не "сосулька". Це — бурулька.

