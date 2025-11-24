logo_ukra

Не кукуй і не кукух: українці все життя плутають назву самця зозулі — ось правильний варіант
Не кукуй і не кукух: українці все життя плутають назву самця зозулі — ось правильний варіант

Фольклор створив десятки назв, але вчені визнають лише одну. Чому самець зозулі дав ім’я всьому виду та як його правильно називати.

24 листопада 2025, 10:46
Українці звикли вірити, що зозуля — це та сама пташка, що "ку-кує" в лісі, але мало хто знає: цей звук видає лише самець. Самку ви ніколи не почуєте з таким "ку-ку" — вона співає тихіше, свистом або треллю. Саме голос самця і став причиною, чому народ дав птаху ім’я "зозуля".

Не кукуй і не кукух: українці все життя плутають назву самця зозулі — ось правильний варіант

Не кукуй і не кукух: як насправді називається самець зозулі

Зовні самець і самка дуже схожі: сіре оперення, подовжене тіло й характерний хвіст. Але якщо придивитися, у самця живіт світліший і рівніший, тоді як у самки він темний і плямистий. Хвіст у самця трохи скошений, у самки — прямий. Самець також активніше "співає", бо саме йому потрібно привертати увагу партнерки.

Український фольклор щедро роздавав самцеві вигадані імена: "кукух", "кукуй", "кукун". У різних регіонах їх десятки, і часто вони зовсім не схожі між собою. Але наука не підтримує жодного з цих варіантів.

Орнітологи пояснюють просто: у самця зозулі немає окремої офіційної назви. Науково правильно — самець зозулі. Так само, як ми кажемо "самець сороки" чи "самець галки". Особливий статус йому придумав лише народ, бо його голос став символом усього виду.

Отже, загадкові "кукухи" — це лише фольклор. А справжня назва — прозаїчна, але точна: самець зозулі. І саме його легендарне "ку-ку" зробило птаха одним із найвідоміших у нашій культурі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що швидкі зміни клімату призводять до руйнування звичного середовища проживання багатьох тварин. Що своєю чергою ставить деякі види під загрозу зникнення. Через зникнення льодовиків під загрозою зникнення опинилися всі морські ссавці, що мешкають в Арктиці — тюлені, кити та білі ведмеді. Вирубка тропічних лісів є однією із загроз зникнення птахів. До Червоного списку зникаючих видів вчені віднесли чорношапочного птаха-носорога та північного солов'я-кропивника, що вихиляє хвостом.



