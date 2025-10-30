logo_ukra

Зміни клімату нещадні: які тварини можуть зникнути назавжди
Зміни клімату нещадні: які тварини можуть зникнути назавжди

Вчені назвали тварин, які ризикують зникнути назавжди

30 жовтня 2025, 16:15
Швидкі зміни клімату призводять до руйнування звичного середовища проживання багатьох тварин. Що своєю чергою ставить деякі види під загрозу зникнення. 

Зміни клімату нещадні: які тварини можуть зникнути назавжди

Танення льодовиків. Ілюстративне фото

У Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) опублікували Червоний список видів, що перебувають під загрозою зникнення, пише видання Independent.

Через зникнення льодовиків під загрозою зникнення опинилися всі морські ссавці, що мешкають в Арктиці — тюлені, кити та білі ведмеді. Співголова Спеціалізованої групи ластоногих Комісії з виживання видів МСОП Кіт Ковач зазначив, що їхня кількість зменшується через зміни клімату, спричинені людиною.

В останньому звіті МСОП зазначено три види — гренландський, капюшоновий та бородатий тюлень, що викликають найбільшу тривогу. 

Вирубка тропічних лісів є однією із загроз зникнення птахів. До Червоного списку зникаючих видів вчені віднесли чорношапочного носорога та північного солов'я-крапивника, що вихиляє хвостом. Головний науковий співробітник BirdLife International Стюарт Бутчарт пояснив, що крім вирубки лісів, загрозу платах становить розширення та інтенсифікація сільського господарства, конкуренція з боку інвазивних видів та зміна клімату. За словами вченого,  61% птахів у світі скорочується, що є тривожним сигналом. 

Вчені також розповіли про успіхи у збереженні популяції зелених черепах. Ці тварини поки також залишаються на межі зникнення, однак в деяких частинах світового океану їхня популяція поступово відновлюється. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому тропічні ліси Австралії почали шкодити планеті.




