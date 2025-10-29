Вчені б'ють на сполох: чому тропічні ліси Австралії почали шкодити планеті

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Вчені з'ясували, що тропічні ліси Австралії викидають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж поглинають. При цьому раніше їх називали ключовими поглиначами вуглецю. За даними вчених, це перша подібна виявлена зміна.
Тропічний ліс. Ілюстративне фото
У результаті проведеного дослідження вчені з'ясували, що стовбури та гілки дерев у вологих тропіках країни, відомі як деревна біомаса, зараз є чистим джерелом вуглекислого газу. Причина — підвищення температури, посушливість атмосфери та частіші посухи, пов'язані з кліматичною кризою, пише видання Independent.
Провідний автор дослідження доктор Ханна Карл зазначила, що ліси допомагають стримувати найгірші наслідки зміни клімату, поглинаючи частину вуглекислого газу, що вивільняється внаслідок спалювання викопного палива. Однак, як виявилося, цей процес під загрозою. Крім збільшення виділення вуглецю, вчені виявили, що темпи загибелі дерев, спричиненої тепловим стресом та посухою, випереджають темпи зростання нових.
Вчені зазначили, що ці відкриття ставлять під сумнів давнє припущення, що тропічні ліси продовжуватимуть поглинати більше вуглецю зі зростанням викидів.
Припущення, що ліси можуть перетворитися з поглинача вуглецю на його джерело, існували раніше, однак викриття цього факту стало несподіванкою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміна клімату вплине на економіку України та світу у найближчі 25 років.