Головна Новини Суспільство Екологія Вчені б'ють на сполох: чому тропічні ліси Австралії почали шкодити планеті
НОВИНИ

Вчені б'ють на сполох: чому тропічні ліси Австралії почали шкодити планеті

Що змінилося в тропічних лісах Австралії: вчених шокувало відкриття

29 жовтня 2025, 16:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вчені з'ясували, що тропічні ліси Австралії викидають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж поглинають. При цьому раніше їх називали ключовими поглиначами вуглецю. За даними вчених, це перша подібна виявлена зміна. 

Вчені б'ють на сполох: чому тропічні ліси Австралії почали шкодити планеті

Тропічний ліс. Ілюстративне фото

У результаті проведеного дослідження вчені з'ясували, що стовбури та гілки дерев у вологих тропіках країни, відомі як деревна біомаса, зараз є чистим джерелом вуглекислого газу. Причина — підвищення температури, посушливість атмосфери та частіші посухи, пов'язані з кліматичною кризою, пише видання Independent.

“Дослідження показало, що деревна біомаса на коріння у вологих тропіках Австралії зараз втрачає близько 0,9 тонни вуглецю на гектар на рік порівняно з приблизно 0,6 тонни на гектар до початку 2000-х років. Це свідчить про чіткий перехід від поглинача до джерела. Тропічні ліси є одними з найбагатших на вуглець екосистем на планеті”, — цитує видання пояснення вчених. 

Провідний автор дослідження доктор Ханна Карл зазначила, що ліси допомагають стримувати найгірші наслідки зміни клімату, поглинаючи частину вуглекислого газу, що вивільняється внаслідок спалювання викопного палива. Однак, як виявилося, цей процес під загрозою. Крім збільшення виділення вуглецю, вчені виявили, що темпи загибелі дерев, спричиненої тепловим стресом та посухою, випереджають темпи зростання нових.

“Зміна, яку описує наше дослідження, значною мірою зумовлена ​​збільшенням смертності дерев, спричиненої зміною клімату, включаючи дедалі екстремальніші температури, атмосферну сухість та посуху”, – сказав доктор Карл.

Вчені зазначили, що ці відкриття ставлять під сумнів давнє припущення, що тропічні ліси продовжуватимуть поглинати більше вуглецю зі зростанням викидів.

“Дослідники попереджають, що якщо тенденція продовжиться, це підірве глобальні цілі щодо скорочення викидів, які покладаються на ліси для компенсації частини вуглецю, що вивільняється внаслідок спалювання викопного палива”, — пише видання. 

Припущення, що ліси можуть перетворитися з поглинача вуглецю на його джерело, існували раніше, однак викриття цього факту стало несподіванкою. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як зміна клімату вплине на економіку України та світу у найближчі 25 років.




Джерело: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/australia-rainforest-carbon-sink-emitter-b2844912.html
