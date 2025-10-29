Ученые бьют тревогу: почему тропические леса Австралии начали вредить планете

Ученые выяснили, что тропические леса Австралии выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают. При этом раньше их называли ключевыми поглотителями углерода. По данным ученых, это первое подобное выявленное изменение.

Тропический лес. Иллюстратитвное фото

В результате проведенного исследования ученые выяснили, что стволы и ветви деревьев во влажных тропиках страны, известные как древесная биомасса, сейчас являются чистым источником углекислого газа. Причина – повышение температуры, засушливость атмосферы и более частые засухи, связанные с климатическим кризисом, пишет издание Independent.

"Исследование показало, что древесная биомасса на корни во влажных тропиках Австралии сейчас теряет около 0,9 тонны углерода на гектар в год по сравнению с примерно 0,6 тонны на гектар к началу 2000-х годов. Это свидетельствует о четком переходе от поглотителя к источнику. Тропические леса являются одними из самых богатых углеродом экосистем на планете”, — цитирует издание объяснение ученых.

Ведущий автор исследования доктор Ханна Карл отметила, что леса помогают сдерживать самые плохие последствия изменения климата, поглощая часть углекислого газа, высвобождаемого в результате сжигания ископаемого топлива. Однако, как выяснилось, этот процесс под угрозой. Кроме увеличения выделения углерода, ученые обнаружили, что темпы гибели деревьев, вызванных тепловым стрессом и засухой, опережают темпы роста новых.

"Изменение, которое описывает наше исследование, в значительной степени обусловлено увеличением смертности деревьев, вызванной изменением климата, включая все более экстремальные температуры, атмосферную сухость и засуху", — сказал доктор Карл.

Ученые отметили, что эти открытия подвергают сомнению давнее предположение, что тропические леса будут продолжать поглощать больше углерода с ростом выбросов.

"Исследователи предупреждают, что если тенденция продолжится, это подорвет глобальные цели по сокращению выбросов, которые возлагаются на леса для компенсации высвобождаемой части углерода вследствие сжигания ископаемого топлива", — пишет издание.

Предположение, что леса могут превратиться из поглотителя углерода в его источник, существовали раньше, однако разоблачение этого факта стало неожиданностью.

