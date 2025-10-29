Ученые бьют тревогу: почему тропические леса Австралии начали вредить планете

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ученые выяснили, что тропические леса Австралии выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем поглощают. При этом раньше их называли ключевыми поглотителями углерода. По данным ученых, это первое подобное выявленное изменение.
Тропический лес. Иллюстратитвное фото
В результате проведенного исследования ученые выяснили, что стволы и ветви деревьев во влажных тропиках страны, известные как древесная биомасса, сейчас являются чистым источником углекислого газа. Причина – повышение температуры, засушливость атмосферы и более частые засухи, связанные с климатическим кризисом, пишет издание Independent.
Ведущий автор исследования доктор Ханна Карл отметила, что леса помогают сдерживать самые плохие последствия изменения климата, поглощая часть углекислого газа, высвобождаемого в результате сжигания ископаемого топлива. Однако, как выяснилось, этот процесс под угрозой. Кроме увеличения выделения углерода, ученые обнаружили, что темпы гибели деревьев, вызванных тепловым стрессом и засухой, опережают темпы роста новых.
Ученые отметили, что эти открытия подвергают сомнению давнее предположение, что тропические леса будут продолжать поглощать больше углерода с ростом выбросов.
Предположение, что леса могут превратиться из поглотителя углерода в его источник, существовали раньше, однако разоблачение этого факта стало неожиданностью.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как изменение климата повлияет на экономику Украины и мира в ближайшие 25 лет.