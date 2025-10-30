logo

Изменения климата беспощадны: какие животные могут исчезнуть навсегда
commentss НОВОСТИ Все новости

Изменения климата беспощадны: какие животные могут исчезнуть навсегда

Ученые назвали животных, рискующих исчезнуть навсегда

30 октября 2025, 16:15
Автор:
Кречмаровская Наталия

Быстрые изменения климата приводят к разрушению обычной среды обитания многих животных. Что в свою очередь ставит некоторые виды под угрозу исчезновения.

Изменения климата беспощадны: какие животные могут исчезнуть навсегда

Таяние ледников. Иллюстративное фото

В Международном союзе охраны природы (МСОП) опубликовали Красный список находящихся под угрозой исчезновения видов, пишет издание Independent.

Из-за исчезновения ледников под угрозой исчезновения оказались все морские млекопитающие, обитающие в Арктике – тюлени, киты и белые медведи. Сопредседатель Специализированной группы ластоногих Комиссии по выживанию видов МСОП Кит Ковач отметил, что их количество уменьшается из-за изменений климата, вызванных человеком.

В последнем отчете МСОП указаны три вида – гренландский, капюшоновый и бородатый тюлень, вызывающие наибольшую тревогу.

Вырубка тропических лесов является одной из угроз исчезновения птиц. В Красный список исчезающих видов ученые отнесли черношапочного носорога и северного соловья-крапивника, склоняющего хвостом. Главный научный сотрудник BirdLife International Стюарт Бутчарт пояснил, что помимо вырубки лесов угрозу платам составляет расширение и интенсификация сельского хозяйства, конкуренция со стороны инвазивных видов и изменение климата. По словам ученого, 61% птиц в мире сокращается, что является тревожным сигналом.

Ученые также рассказали об успехах в сохранении популяции зеленых черепах. Эти животные пока также остаются на грани исчезновения, но в некоторых частях мирового океана их популяция постепенно восстанавливается.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему тропические леса Австралии начали вредить планете.




