Не кукуй и не кукух: украинцы всю жизнь путают название самца кукушки — вот правильный вариант

Украинцы привыкли верить, что кукушка — это та самая птичка, которая "кукует" в лесу, но мало кто знает: этот звук издает только самец. Самку вы никогда не услышите с таким "ку-ку" – она поет тише, свистом или трелью. Именно голос самца и стал причиной, почему народ дал птице имя "кукушка".

Не кукуй и не кукух: как на самом деле называется самец кукушки

Внешне самец и самка очень похожи: серое оперение, удлиненное тело и характерный хвост. Но если присмотреться, у самца живот светлее и ровнее, тогда как у самки он темный и пятнистый. Хвост у самца немного скошен, у самки прямой. Самец также активнее поет, потому что именно ему нужно привлекать внимание партнерши.

Украинский фольклор щедро раздавал самцу вымышленные имена: "кукух", "кукуй", "кукун". В разных регионах их десятки, и часто они совсем не похожи друг на друга. Но наука не поддерживает ни один из этих вариантов.

Орнитологи объясняют просто: у самца кукушки нет отдельного официального названия. Научно правильно — самец кукушки. Так же, как мы говорим "самец сороки" или "самец галки". Особый статус ему придумал только народ, потому что его голос стал символом всего вида.

Итак, загадочные "кукухи" – это только фольклор. А настоящее название — прозаическое, но точное: самец кукушки. И именно его легендарное "ку-ку" сделало птицу одной из самых известных в нашей культуре.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что быстрые изменения климата приводят к разрушению привычной среды обитания многих животных. Что в свою очередь ставит некоторые виды под угрозу исчезновения. Из-за исчезновения ледников под угрозой исчезновения оказались все морские млекопитающие, обитающие в Арктике — тюлени, киты и белые медведи. Вырубка тропических лесов является одной из угроз исчезновения птиц. В Красный список исчезающих видов ученые отнесли черношапочной птицы-носорога и северного соловья-крапивника, виляющего хвостом.