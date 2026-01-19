Вийшов з дому і не повернувся: у Львові бурулька відправила 20-річного хлопця в кому

У Львові звичайний день після навчання перетворився на боротьбу за життя. 20-річний хлопець опинився в комі після того, як на нього з даху будинку впала величезна бурулька. Удар був настільки сильним, що юнака з важкою черепно-мозковою травмою терміново доправили до лікарні та одразу прооперували.

Страшно жити — звичайна прогулянка у Львові ледь не закінчилася смертю

Наразі потерпілий перебуває у відділенні реанімації в стані медикаментозного сну та підключений до апарату штучної вентиляції легень. Лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний, і продовжують цілодобову боротьбу за його життя. Про це повідомляють "Єдині новини".

Що кажуть лікарі

За словами заступника медичного директора Лікарні святого Луки Володимира Мельника, пацієнта ургентно прооперувала команда нейрохірургів одразу після госпіталізації.

"Потерпілого терміново прооперували. Зараз він перебуває у відділенні реанімації в стані медикаментозного сну та на штучній вентиляції легень. Стан пацієнта залишається важким, але стабільним", — повідомив лікар.

Чому місто стало небезпечним

Останні дні Львів накрили сильні снігопади та різкі перепади температур. Уночі — мороз, удень — відлига. Саме такі умови сприяють утворенню масивних буруль та льодових брил на дахах і балконах будинків.

Лише за дві доби у місті зафіксували десятки звернень від водіїв через пошкоджені автомобілі — лід і сніг падали просто на припарковані машини. Цього разу постраждала людина.

Хто відповідає і як убезпечитися

Комунальні служби запевняють, що регулярно очищають дахи, використовуючи автовишки та залучаючи промислових альпіністів. Найбільшу небезпеку становлять старі будинки зі зношеними дахами та водостоками. Перед роботами небезпечні зони огороджують, але мешканці часто ігнорують попередження.

Юристи радять: у разі падіння льоду чи снігу обов’язково фіксувати подію. Потрібно викликати поліцію, зробити фото та відео, звернутися до медиків і лише після цього з’ясовувати, хто відповідальний за утримання будівлі.

