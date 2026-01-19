Жінка в Тернополі не пускає комунальників збити кригу та знімає відео про "життя бурульки"

У Тернополі через різке похолодання на балконах і карнизах житлових будинків масово утворюються бурульки, що становлять загрозу для перехожих. За їхнє своєчасне усунення відповідають управителі житлового фонду та ОСББ. Однак на практиці роботи інколи ускладнює позиція самих мешканців, які не допускають служби збити кригу.

Жінка не пускає комунальників збити бурульку з даху

Один з таких випадків у Тернополі зафіксували на вулиці Гуго Коллонтая, 6. За інформацією міської ради, жінка, яка проживає у квартирі з балконом, де утворилася величезна крига, відмовилася допустити комунальників до свого балкона.

"Через особливості конструкції даху збити їх зверху неможливо, а під’їхати автовишкою неможливо через наявність зеленої зони. У таких випадках єдиний безпечний спосіб ліквідувати бурульки — виконати роботи безпосередньо з балконів квартир", — повідомили у міській раді Тернополя.

Місцеве видання "Тернополяни" пише, що мешканка квартири на ім’я Олена активно знімає відео про "життя бурульки" та неодноразово відмовляла у доступі працівникам комунальних служб.

За даними журналістів, жінка використовує ситуацію для привернення уваги в мережі та робить гучні заяви, зокрема погрожувала спалити будинок та говорила про можливість стати депутаткою.

"Олена активно розповідає в одній з соцмереж про життя бурульки. Спровокувавши таку ситуацію, Олена хоче "хайпанути" на бурульці і заявила, що хоче балотуватися спочатку у депутати, а, можливо, і мери Тернополя. Олена активно обзиває відповідні служби матюками та кричить у слухавку. В один із моментів вона навіть планувала підпалити будинок", — йдеться на сайті місцевого ЗМІ.

У міській раді наголошують, що зволікання з ліквідацією бурульок може мати серйозні наслідки, адже падіння льоду з висоти загрожує травмами або й життю людей. Комунальні служби закликають мешканців співпрацювати та не перешкоджати роботам, спрямованим на забезпечення безпеки в місті.

