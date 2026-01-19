Женщина в Тернополе не пускает коммунальщиков сбить лед и снимает видео о "жизни сосульки"

Рубрики
В Тернополе из-за резкого похолодания на балконах и карнизах жилых домов массово образуются сосульки, представляющие угрозу прохожим. За своевременное устранение отвечают управляющие жилищного фонда и ОСББ. Однако на практике работы иногда усложняет позиция самих жителей, не допускающих службы сбить лед.
Женщина не пускает коммунальщиков сбить сосульку с крыши
Один из таких случаев в Тернополе зафиксировали на улице Гуго Коллонтая, 6. По информации городского совета, женщина, проживающая в квартире с балконом, где образовался огромный лед, отказалась допустить коммунальщиков к своему балкону.
Местное издание "Тернополяны" сообщает, что жительница квартиры по имени Елена активно снимает видео о "жизни сосульки" и неоднократно отказывала в доступе работникам коммунальных служб.
По данным журналистов, женщина использует ситуацию для привлечения внимания в сети и делает громкие заявления, в частности, угрожала сжечь дом и говорила о возможности стать депутатом.
В городском совете подчеркивают, что промедление с ликвидацией сосулек может иметь серьезные последствия, ведь падение льда с высоты чревато травмами или жизни людей. Коммунальные службы призывают жителей сотрудничать и не препятствовать работам, направленным на обеспечение безопасности города.
