Женщина в Тернополе не пускает коммунальщиков сбить лед и снимает видео о "жизни сосульки"

В Тернополе из-за резкого похолодания на балконах и карнизах жилых домов массово образуются сосульки, представляющие угрозу прохожим. За своевременное устранение отвечают управляющие жилищного фонда и ОСББ. Однако на практике работы иногда усложняет позиция самих жителей, не допускающих службы сбить лед.

Женщина не пускает коммунальщиков сбить сосульку с крыши

Один из таких случаев в Тернополе зафиксировали на улице Гуго Коллонтая, 6. По информации городского совета, женщина, проживающая в квартире с балконом, где образовался огромный лед, отказалась допустить коммунальщиков к своему балкону.

"Из-за особенностей конструкции крыши сбить их сверху невозможно, а подъехать автовышкой невозможно из-за наличия зеленой зоны. В таких случаях единственный безопасный способ ликвидировать сосульки — выполнить работы непосредственно с балконов квартир", — сообщили в городском совете Тернополя.

Местное издание "Тернополяны" сообщает, что жительница квартиры по имени Елена активно снимает видео о "жизни сосульки" и неоднократно отказывала в доступе работникам коммунальных служб.

По данным журналистов, женщина использует ситуацию для привлечения внимания в сети и делает громкие заявления, в частности, угрожала сжечь дом и говорила о возможности стать депутатом.

"Елена активно рассказывает в одной из соцсетей о жизни сосульки. Спровоцировав такую ​​ситуацию, Елена хочет "хайпануть" на сосульке и заявила, что хочет баллотироваться сначала в депутаты, а возможно и мэры Тернополя. Елена активно обзывает соответствующие службы матом и кричит в трубку. В один из моментов она даже планировала поджечь дом", – говорится на сайте местного СМИ.

В городском совете подчеркивают, что промедление с ликвидацией сосулек может иметь серьезные последствия, ведь падение льда с высоты чревато травмами или жизни людей. Коммунальные службы призывают жителей сотрудничать и не препятствовать работам, направленным на обеспечение безопасности города.

