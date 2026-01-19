Вышел из дома и не вернулся: во Львове сосулька отправила 20-летнего парня в кому

Во Львове обычный день после учебы превратился в борьбу за жизнь. 20-летний парень оказался в коме после того, как на него с крыши дома упала огромная сосулька. Удар был настолько сильным, что юношу с тяжелой черепно-мозговой травмой срочно доставили в больницу и сразу прооперировали.

Жутко жить — обычная прогулка во Львове чуть не закончилась смертью

Пострадавший находится в отделении реанимации в состоянии медикаментозного сна и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное, и продолжают круглосуточную борьбу за его жизнь. Об этом сообщают "Единые новости".

Что говорят врачи

По словам заместителя медицинского директора Больницы святого Луки Владимира Мельника, пациента ургентно прооперировала команда нейрохирургов сразу после госпитализации.

"Потерпевшего срочно прооперировали. Сейчас он находится в отделении реанимации в состоянии медикаментозного сна и искусственной вентиляции легких. Состояние пациента остается тяжелым, но стабильным", — сообщил врач.

Почему город стал опасным

В последние дни Львов накрыли сильные снегопады и резкие перепады температур. Ночью мороз, днем оттепель. Именно такие условия способствуют образованию массивных сосуль и ледовых глыб на крышах и балконах домов.

Только за двое суток в городе зафиксировали десятки обращений от водителей из-за поврежденных автомобилей — лед и снег падали прямо на припаркованные машины. В этот раз пострадал человек.

Кто отвечает и как обезопаситься

Коммунальные службы уверяют, что регулярно очищают крыши, используя автовышки и привлекая промышленных альпинистов. Наибольшую опасность представляют старые дома с изношенными крышами и водостоками. Перед работами опасные зоны ограждают, но жители часто игнорируют предупреждение.

Юристы советуют: при падении льда или снега обязательно фиксировать событие. Нужно вызвать полицию, сделать фото и видео, обратиться к медикам и только после этого выяснять, кто ответственен за содержание здания.

