Ради Бога, какая «сосулька»: говорим по-украински правильно — этого слова в нашем языке не существует

Как только на улицах появляется мороз, в речи многих украинцев автоматически возникает слово, которого… не существует в украинском литературном языке . Речь идет о привычной всем "сосульке". Слово настолько укоренено в обиходе, что почти не вызывает сомнений. А зря.

Языковой ляп зимой: почему «сосулька» — руссиянизм и как на самом деле правильно говорить

Языковеды однозначны: "сосулька" — это русский язык , калька с русского языка, не имеющая нормативного статуса в украинском. Несмотря на массовое употребление, в словарях украинского языка вы его не найдете. Зато есть красивое, удельно украинское и вполне привычное слово, которое следует вернуть в ежедневную речь.

Правильное украинское название — бурулька.

Именно так в украинском языке называют ледяной нарост, который появляется, когда вода медленно стекает и намерзает, образуя заостренную вниз форму. Это слово зафиксировано в Академическом толковом словаре украинского языка , где бурульку определяют как ледышку в виде палочки с острым концом. В научной терминологии это явление имеет еще одно название. ледяной сталактит .

Интересно и происхождение слова. Исследователи выводят "борульку" из тюркской основы boru – "труба". Также этимологию связывают со словами буран и бурав, что лишь подчеркивает давность и естественность этого понятия для украинской языковой традиции.

Бурулька – это не новообразование и не искусственная замена. Она давно живет в русской литературе. Евгений Гребенка писал о "сосульках, которые знай кругом звенели", а Юрий Яновский использовал этот образ, сравнивая человеческие чувства с тающим льдом. То есть слово активно функционировало задолго до того, как в быт массово проник русский.

Более того, украинский язык еще и предлагает диалектное разнообразие . В разных регионах можно услышать такие варианты, как мерзляк , высуля или висулька , копень . Все они — часть живого языкового наследия, постепенно исчезающего вместе с пренебрежением собственной лексикой.

Казалось бы, мелочь – одно зимнее слово. Но именно из таких "мелочей" и состоит языковая культура. Отказываясь от русских в повседневной речи, мы не просто говорим правильно — мы восстанавливаем языковую норму и уважение к собственному языку .

Так что в следующий раз, глядя на лед под крышей, вспомните: это не "сосулька". Это — бурулька.

