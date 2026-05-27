Як виглядали перші європейці: вчені відтворили обличчя 45000-річної жінки (ФОТО)

Археологи та антропологи представили нову реконструкцію обличчя однієї з найдавніших мешканок Європи. Дослідження 45-тисячолітнього черепа жінки, відомої з популяції Zlatý kůň (ZK), допомогло науковцям зрозуміти, як виглядали перші Homo sapiens, які прибули на континент після виходу з Африки.

Вчені відтворили обличчя найдавнішої жінки Європи. Фото: NPJ Heritage Science

Череп жінки ZK було знайдено у 1950 році на території сучасної Чехії, а нині він зберігається в Національному музеї Праги. Завдяки винятково доброму стану вчені змогли провести одразу три окремі реконструкції обличчя жінки.

Перша модель А була заснована на традиційних методах моделювання м’яких тканин і м’язів обличчя. Друга модель черепа В стародавньої жінки була зроблена французькою палеохудожницею Елізабет Дейнес, яка відома своїми гіперреалістичними реконструкціями давніх людей. А треття модель С була створена через цифрове 3D-відтворення на основі 78 анатомічних орієнтирів.

Череп жінки з популяції Zlatý kůň (ZK). Фото: NPJ Heritage Science

Порівнюючи ці три реконструкції з фотографіями сучасних чеських та камерунських жінок, дослідники зазначили, що A та B значно збігаються з варіацією, що спостерігається в камерунській вибірці, тоді як C дещо більше зміщений у бік чеського профілю. Перші дві моделі показали схожі риси: широке обличчя, короткий і широкий ніс та виражену перенісся. Науковці вважають, що така зовнішність була адаптацією до теплого клімату та свідчить про близькість перших європейців до африканських популяцій.

Різниця між трьома реконструкціями лиця найдавнішої жінки Європи. Фото: NPJ Heritage Science

Порівняння моделей реконструкції обличчя перших європейців. Фото: NPJ Heritage Science

Генетичний аналіз також показав, що жінка мала темну шкіру, темне волосся та темні очі. Світліша пігментація, характерна для багатьох сучасних європейців, сформувалася значно пізніше як реакція на меншу кількість сонячного світла у північних широтах.

Особливу увагу дослідників привернуло й те, що жінка жила лише приблизно через 80 поколінь після схрещування Homo sapiens із неандертальцями та до розколу між сучасними європейцями та східними азіатами. Це робить її однією з найдавніших відомих людей Європи з відносно "свіжим" неандертальським походженням.

Попри те, що реконструкція не дає абсолютно точного портрета, однак допомагає краще зрозуміти еволюцію людини та ранні міграції сучасних людей Європою.

