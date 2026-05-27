Как выглядели первые европейцы: ученые воспроизвели лицо 45000-летней женщины (ФОТО)

Археологи и антропологи представили новую реконструкцию лица одной из самых древних жительниц Европы. Исследование 45-тысячелетнего черепа женщины, известной с популяции Zlatý kôň (ZK), помогло ученым понять, как выглядели первые Homo sapiens, прибывшие на континент после выхода из Африки.

Фото: NPJ Heritage Science

Череп женщины ZK был найден в 1950 году на территории современной Чехии, а ныне хранится в Национальном музее Праги. Благодаря исключительно хорошему состоянию ученые смогли провести сразу три отдельные реконструкции лица женщины.

Первая модель А была основана на традиционных методах моделирования мягких тканей и мышц лица. Вторая модель черепа В древней женщины была сделана французской палеохудожницей Элизабет Дейнес, которая известна своими гиперреалистическими реконструкциями древних людей. А третья модель С была создана через цифровое 3D воспроизведение на основе 78 анатомических ориентиров.

Сравнивая эти три реконструкции с фотографиями современных чешских и камерунских женщин, исследователи отметили, что A и B значительно совпадают с вариацией, наблюдаемой в камерунской выборке, тогда как C несколько более смещен в сторону чешского профиля. Первые две модели показали схожие черты: широкое лицо, короткий и широкий нос и выраженную переносицу. Ученые считают, что такая внешность была адаптацией к теплому климату и свидетельствует о близости первых европейцев к африканским популяциям.

Генетический анализ также показал, что у женщины была темная кожа, темные волосы и темные глаза. Более светлая пигментация, характерная для многих современных европейцев, сформировалась значительно позже как реакция на меньшее количество солнечного света в северных широтах.

Особое внимание исследователей привлекло и то, что женщина жила примерно через 80 поколений после скрещивания Homo sapiens с неандертальцами и до раскола между современными европейцами и восточными азиатами. Это делает ее одной из самых древних известных людей Европы с относительно "свежим" неандертальским происхождением.

Несмотря на то, что реконструкция не дает точного портрета, однако помогает лучше понять эволюцию человека и ранние миграции современных людей по Европе.

