Вчені знайшли в Індонезії найдавніший у світі наскельний малюнок: скільки йому років

Глибоко у вапняковій печері на індонезійському острові Сулавесі вчені виявили те, що може докорінно змінити уявлення про походження людського мистецтва. Слабкі червоні відбитки рук на стінах печери Лянг Метандуно виявилися найдавнішими відомими трафаретними малюнками у світі. Згідно з дослідженнями вчених, їм щонайменше 67 800 років.

Вчені знайшли найстаріший у світі наскельний малюнок. Фото: Ahdi Agus Oktaviana/ REUTERS

Відкриття міжнародної групи археологів було нещодавно опубліковане в журналі Nature. За допомогою сучасного методу уран-серійного датування дослідники проаналізували тонкі шари кальциту, що утворилися поверх наскельних малюнків. Це дозволило точно визначити їхній мінімальний вік.

Один із трафаретів рук виявився старшим за будь-яке відоме наскельне мистецтво. Він був створений щонайменше 67,8 тисячі років тому, тоді як інший трафарет, який виявили поруч датується понад 60 тисячами років тому.

"Це найдавніший надійно датований доказ трафаретного мистецтва ручної роботи у світі. Це показує, що люди на островах Південно-Східної Азії створювали складне символічне мистецтво на десятки тисяч років раніше, ніж вважалося раніше", — сказав один з авторів дослідження, професор Адам Брумм з Університету Гріффіта.

Йдеться про так звані негативні відбитки рук. Це зображення, створені шляхом розпилення пігменту навколо долоні. На думку вчених, це не просто декоративні елементи, а прояв раннього символічного мислення та спроба зафіксувати присутність, ідентичність або якесь певне значення.

Найдревніші наскельні малюнки знайдені в Сулавесі. Фото: Nature

Особливу увагу дослідників привернула форма пальців на деяких трафаретах. Вони виглядають навмисно звуженими або зміненими. На їх думку, повторюваність цієї риси впродовж тривалого часу свідчить про існування спільних культурних норм і традицій, що передавалися поколіннями.

Найстаріші наскельні малюнки у світі. Фото: Nature

Знахідка на Сулавесі має значення і для розуміння міграції ранніх людей. Острів лежить на одному з ключових шляхів, якими Homo sapiens могли рухатися з Азії до Австралії. Наявність складного мистецтва в цьому регіоні майже 70 тисяч років тому підтверджує, що ці спільноти вже мали розвинене мислення й культуру. Крім того, дослідники малюнків у Сулавесі вказують, що вони ще не досягли дна культурної послідовності, тому подальші археологічні розкопки можуть виявити нові, ще давніші знахідки.

Тривалий час більшість древніх наскельних малюнків знаходили в Європі і найстарші з них були віком до 40 тисяч років. Це породило хибне припущення, що мистецтво зародилося на континенті, а потім поширилося по всьому світу.

