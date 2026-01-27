Ученые нашли в Индонезии самый древний в мире наскальный рисунок: сколько ему лет

Глубоко в известняковой пещере на индонезийском острове Сулавеси ученые обнаружили то, что может коренным образом изменить представление о происхождении человеческого искусства. Слабые красные отпечатки рук на стенах пещеры Лянг Метандуно оказались самыми древними известными трафаретными рисунками в мире. Согласно исследованиям ученых, им не менее 67 800 лет.

Ученые нашли самый старый в мире наскальный рисунок. Фото: Ahdi Agus Oktaviana/ REUTERS

Открытие международной группы археологов было недавно опубликовано в журнале Nature. С помощью современного метода уран-серийной датировки исследователи проанализировали тонкие слои кальцита, образовавшиеся поверх наскальных рисунков. Это позволило точно определить их минимальный возраст.

Один из трафаретов рук оказался старше любого известного наскального искусства. Он был создан не менее 67,8 тысячи лет назад, в то время как другой трафарет, который обнаружили рядом датируется более 60 тысячами лет назад.

"Это древнейшее надежно датированное доказательство трафаретного искусства ручной работы в мире. Это показывает, что люди на островах Юго-Восточной Азии создавали сложное символическое искусство на десятки тысяч лет раньше, чем считалось ранее", — сказал один из авторов исследования, профессор Адам Брумм из Университета Гриффита.

Речь идет о так называемых негативных отпечатках рук. Это изображения, созданные путём распыления пигмента вокруг ладони. По мнению ученых, это не просто декоративные элементы, а проявление раннего символического мышления и попытка зафиксировать присутствие, идентичность или определенное значение.

Самые древние наскальные рисунки найдены в Сулавеси. Фото: Nature

Особое внимание исследователей привлекла форма пальцев на некоторых трафаретах. Они выглядят намеренно суженными или измененными. По их мнению, повторяемость этой черты на протяжении длительного времени свидетельствует о существовании общих культурных норм и традиций, передаваемых поколениями.

Самые старые наскальные картинки в мире. Фото: Nature

Находка на Сулавеси имеет значение и для понимания миграции ранних людей. Остров лежит на одном из ключевых путей, по которым Homo sapiens могли двигаться из Азии в Австралию. Наличие сложного искусства в этом регионе почти 70 000 лет назад подтверждает, что эти сообщества уже имели развитое мышление и культуру. Кроме того, исследователи рисунков в Сулавеси указывают, что они еще не достигли дна культурной последовательности, поэтому дальнейшие археологические раскопки могут обнаружить новые, более древние находки.

Долгое время большинство древних наскальных рисунков находили в Европе и старейшие из них были в возрасте до 40 тысяч лет. Это породило ошибочное предположение, что искусство зародилось на континенте, а затем распространилось по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не первая давняя находка в Индонезии. Именно здесь был обнаружен предыдущий рекордсмен, которого называли древнейшим наскальным рисунком.

Также "Комментарии" писали, что ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине.