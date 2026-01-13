Вчені стверджують, що неандертальці ніколи "не вимирали" з однієї шокуючої причини

Неандертальці вважалися зниклим видом людей, який остаточно зійшов зі сцени історії близько 40 тисяч років тому. Однак наукові дані дедалі переконливіше свідчать, що вони не були знищені війнами чи витіснені Homo sapiens, а поступово стали частиною нас.

Неандертальці були асимільовані Homo sapiens. Фото з відкритих джерел

Завдяки проривам у генетичному аналізі за останні півтора десятиліття вчені встановили, що всі сучасні люди неафриканського походження мають від 1 до 4% ДНК неандертальців. Це означає, що наші предки не лише конкурували, а й активно змішувалися з неандертальськими спільнотами протягом тисячоліть.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, пропонує математичну модель, яка описує цей тривалий процес як своєрідний "еволюційний роман". Команда на чолі з ученим Андреа Амадеєм з Римського університету Тор Вергата дійшла висновку, що невеликі та ізольовані групи неандертальців поступово втрачали окрему ідентичність через регулярне схрещування з Homo sapiens.

Модель базується на відомих показниках розмноження мисливців-збирачів і враховує численні хвилі міграцій сучасних людей до Євразії, які відбувалися значно давніше, ніж вважалося раніше. Також на думку вчених, генетичне "розчинення" неандертальців відбувалося швидше, якщо їхні гени давали адаптивні переваги, зокрема для життя в холоднішому кліматі Півночі.

Дослідники наголошують, що мова не йде про одномоментне зникнення неандертальців через присутність людей. На їх популяції також тиснули кліматичні зміни, нестача ресурсів, конкуренція за велику здобич і низьке генетичне різноманіття. Проте, на думку вчених, одним з вирішальних чинників стало не їх знищення, а асиміляція. Таким чином, можна сказати, що неандертальці ніколи повністю не зникали. Вони продовжують існувати у нашій ДНК.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені знайшли справжню причину, чому у людей більше немає хвостів.

Також "Коментарі" писали, що вчені визначили дату першого поцілунку і він не був людським.