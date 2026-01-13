logo

Ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине
Ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине

Новое исследование показывает, что неандертальцы не исчезли, а ассимилировались Homo sapiens.

13 января 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Неандертальцы считались исчезнувшим видом людей, окончательно сошедшим со сцены истории около 40 тысяч лет назад. Однако научные данные все более убедительно свидетельствуют о том, что они не были уничтожены войнами или вытеснены Homo sapiens, а постепенно стали частью нас.

Ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине

Неандертальцы были ассимилированы Homo sapiens. Фото из открытых источников

Благодаря прорывам в генетическом анализе за последние полтора десятилетия ученые установили, что все современные люди неафриканского происхождения имеют от 1% до 4% ДНК неандертальцев. Это значит, что наши предки не только конкурировали, но и активно смешивались с неандертальскими сообществами тысячелетий.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает математическую модель, описывающую этот продолжительный процесс как своеобразный "эволюционный роман". Команда во главе с ученым Андреа Амадеем из Римского университета Тор Вергата пришла к выводу, что небольшие и изолированные группы неандертальцев постепенно теряли отдельную идентичность из-за регулярного скрещивания с Homo sapiens.

Модель базируется на известных показателях размножения охотников-собирателей и учитывает многочисленные волны миграций современных людей в Евразию, которые происходили значительно раньше, чем считалось ранее. Также, по мнению ученых, генетическое "растворение" неандертальцев происходило быстрее, если их гены давали адаптивные преимущества, в частности для жизни в более холодном климате Севера.

Исследователи отмечают, что речь не идет об одномоментном исчезновении неандертальцев из-за присутствия людей. На их популяции также давили климатические изменения, нехватка ресурсов, конкуренция за большую добычу и низкое генетическое разнообразие. Однако, по мнению ученых, одним из решающих факторов стало не их уничтожение, а ассимиляция. Таким образом можно сказать, что неандертальцы никогда полностью не исчезали. Они продолжают существовать в нашей ДНК.

Источник: https://www.nature.com/articles/s41598-025-22376-6
