Ученые утверждают, что неандертальцы никогда "не вымирали" по одной шокирующей причине

Неандертальцы считались исчезнувшим видом людей, окончательно сошедшим со сцены истории около 40 тысяч лет назад. Однако научные данные все более убедительно свидетельствуют о том, что они не были уничтожены войнами или вытеснены Homo sapiens, а постепенно стали частью нас.

Неандертальцы были ассимилированы Homo sapiens. Фото из открытых источников

Благодаря прорывам в генетическом анализе за последние полтора десятилетия ученые установили, что все современные люди неафриканского происхождения имеют от 1% до 4% ДНК неандертальцев. Это значит, что наши предки не только конкурировали, но и активно смешивались с неандертальскими сообществами тысячелетий.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает математическую модель, описывающую этот продолжительный процесс как своеобразный "эволюционный роман". Команда во главе с ученым Андреа Амадеем из Римского университета Тор Вергата пришла к выводу, что небольшие и изолированные группы неандертальцев постепенно теряли отдельную идентичность из-за регулярного скрещивания с Homo sapiens.

Модель базируется на известных показателях размножения охотников-собирателей и учитывает многочисленные волны миграций современных людей в Евразию, которые происходили значительно раньше, чем считалось ранее. Также, по мнению ученых, генетическое "растворение" неандертальцев происходило быстрее, если их гены давали адаптивные преимущества, в частности для жизни в более холодном климате Севера.

Исследователи отмечают, что речь не идет об одномоментном исчезновении неандертальцев из-за присутствия людей. На их популяции также давили климатические изменения, нехватка ресурсов, конкуренция за большую добычу и низкое генетическое разнообразие. Однако, по мнению ученых, одним из решающих факторов стало не их уничтожение, а ассимиляция. Таким образом можно сказать, что неандертальцы никогда полностью не исчезали. Они продолжают существовать в нашей ДНК.

