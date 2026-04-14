Вчені зафіксували найдовшу блискавку у світі: відстань як від Львова до Полтави

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) офіційно підтвердила новий світовий рекорд довжини блискавки. Гігантський розряд, який виник під час потужної грози у США, простягнувся на 829 кілометрів. Це приблизно як відстань між Полтавою та Львовом або майже половина довжини території України.

Блискавка. Фото: Едвард Мітчелл

Рекордна блискавка сталася у жовтні 2017 року під час масштабного грози над Великими рівнинами США. Блискавка простягалася від східного Техасу до району Канзас-Сіті, а її довжина становила рекордні 829 кілометрів. Автомобілю знадобилося б близько 8-9 годин, а літаку щонайменше 90 хвилин, щоб подолати цю відстань.

Найдовша блискавка у світі має довжину, як відстань від Львова до Полтави

Точну довжину розряду вдалося встановити завдяки сучасним супутниковим технологіям, зокрема геостаціонарному супутнику GOES-16, який був запущений Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA). Саме його дані дозволили вченим детально проаналізувати атмосферні явища. Цікаво, що рекордну блискавку не помітили одразу. Лише повторний аналіз супутникових спостережень показав справжній масштаб блискавки.

За оцінками фахівців, похибка вимірювання становить приблизно 8 кілометрів. Попри це, новий рекорд значно перевершив попередній. Раніше найдовшою вважалася блискавка, зафіксована 29 квітня 2020 року над півднем США. Її довжина становила 768 кілометрів.

Вчені пояснюють, що подібні мегаспалахи найчастіше виникають у мезомасштабних конвективних системах. Це величезні грозові комплекси, які характерні для регіону Великих рівнин. Саме такі атмосферні умови дозволяють блискавці поширюватися на сотні кілометрів.

