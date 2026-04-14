Ученые зафиксировали самую длинную молнию в мире: расстояние как от Львова до Полтавы

Всемирная метеорологическая организация официально подтвердила новый мировой рекорд длины молнии. Возникший во время мощной грозы в США гигантский разряд протянулся на 829 километров. Это примерно как расстояние между Полтавой и Львовом или около половины длины территории Украины.

Молния. Фото: Эдвард Митчелл

Рекордная молния произошла в октябре 2017 года во время масштабной грозы над Большими равнинами США. Молния простиралась от восточного Техаса до района Канзас-Сити, а ее протяженность составляла рекордные 829 километров. Автомобилю понадобилось бы около 8-9 часов, а самолету не менее 90 минут, чтобы преодолеть это расстояние.

Самая длинная молния в мире имеет длину, как расстояние от Львова до Полтавы

Точную длину разряда удалось установить благодаря современным спутниковым технологиям, в частности, геостационарному спутнику GOES-16, который был запущен Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Именно его данные позволили ученым подробно проанализировать атмосферные явления. Интересно, что рекордную молнию не заметили сразу. Лишь повторный анализ спутниковых наблюдений показал подлинный масштаб молнии.

По оценкам специалистов, погрешность измерения составляет около 8 километров. Несмотря на это, новый рекорд значительно превзошел предыдущий. Ранее самой длинной считалась молния, зафиксированная 29 апреля 2020 над югом США. Ее протяженность составляла 768 километров.

Ученые объясняют, что подобные мегавспышки чаще всего возникают в мезомасштабных конвективных системах. Это огромные грозовые комплексы, характерные для региона Больших равнин. Именно такие атмосферные условия позволяют молнии распространяться на сотни километров.

