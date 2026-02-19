Вчені з'ясували, чому жіночі пуки пахнуть гірше, ніж чоловічі

Одна з найбільш незручних, але цілком природних сторін людської фізіології – це запах. Раніше дослідники з’ясували, що в середньому людина пукає близько двох десятків разів на добу, а тепер пояснили, чому жіночі пуки зазвичай пахнуть гірше, ніж чоловічі.

Чому жіночі пуки пахнуть гірше чоловічих. Джерело: Pexels

Одне з найвідоміших досліджень у галузі пукання провів гастроентеролог Майкл Левітт, якого колеги жартома прозвали "королем пукань". В експерименті взяли участь 16 здорових дорослих без захворювань шлунково-кишкового тракту. Після стандартної дієти з продуктами, що стимулюють газоутворення, дослідники зібрали зразки для подальшого аналізу.

За допомогою газової хроматографії та мас-спектрометрії вчені визначили склад газів. Виявилося, що головними "винуватцями" неприємного запаху є сірковмісні сполуки, передусім сірководень. Це той самий газ, який асоціюється з запахом тухлих яєць.

Окремо дослідники провели нюхальний тест, під час якого двом суддям давали оцінити запах пуків за шкалою від 0 до 8. Крім того, вони не знали, що оцінюють запах людського метеоризму.

Як виявилося, жіночі пуки пахнуть гірше ніж чоловічі. Як пояснюють вчені, хоча чоловіки в середньому продукують більше газів за обсягом, жіночі зразки містили значно вищу концентрацію сірководню.

