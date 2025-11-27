У музеї Праги виставили шляхетний аксесуар аристократів для пукання (ФОТО)

У Празі представили маловідомий, проте доволі курйозний артефакт європейської аристократії 18-19 століть під назвою ванвера. Це пристрій, створений для маскування метеоризму під час світських прийомів, сьогодні може виглядати як жарт історії. Однак у свій час він був цілком функціональним і вважався елементом етикету.

Ванвера у Музеї секс-машин у Празі

Ванвера, яку нині експонується у Музеї секс-машин у Празі, являє собою шкіряний мішечок, що кріпився безпосередньо до тіла під пишним вбранням. Найчастіше пристрій використовували жінки. Основне завдання ванвери полягало у тому, щоб приглушити звук і стримати запахи, що могли зіпсувати атмосферу балу чи прийому. Після заходу мішечок можна було непомітно спорожнити. Цю процедуру аристократи виконували приватно.

Ванвера у Музеї секс-машин у Празі

Історія походження пристрою залишається дискусійною. Деякі дослідники пов’язують ідею з практиками Стародавнього Єгипту або Риму, однак переконливих доказів немає. Але, більшість сходиться на думці, що ванвера виникла в Італії 19 століття, а згодом поширилася серед європейських еліт.

Ванвера, яка виводила запах на вулицю

Приклади дизайну ванвери

У Венеції 18 століття існували цілі "школи інженерії" цього делікатного аксесуара. За даними Venezia Today, одні моделі нагадували довгу трубку, яку ховали під багатошаровими спідницями, інші мали складну систему труб, що виводили запах назовні будинку. Окремий різновид, описаний порталом Liekki Pieru, був металевою коробочкою з ароматичними травами, наприклад лаванди чи розмарину. Вона "ароматизувала" гази, але не приглушувала звуки, через що не була такою популярною.

