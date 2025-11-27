В музее Праги выставили благородный аксессуар аристократов для пукания (ФОТО)

В Праге представили малоизвестный, но довольно курьезный артефакт европейской аристократии 18-19 веков под названием ванвера. Это устройство, созданное для маскировки метеоризма во время светских приёмов, сегодня может выглядеть как шутка истории. Однако одно время оно было вполне функциональным и считалось элементом этикета.

Ванвера в Музее секс-машин в Праге

Ванвера, экспонируемая в Музее секс-машин в Праге, представляет собой кожаный мешочек, который крепился непосредственно к телу под пышным нарядом. Чаще всего устройство использовали женщины. Основная задача ванверы состояла в том, чтобы приглушить звук и сдержать запахи, которые могли испортить атмосферу балла или приема. После мероприятия мешочек можно было незаметно опорожнить. Эту процедуру аристократы выполняли приватно.

История происхождения устройства остается дискуссионной. Некоторые исследователи связывают идею с практиками Древнего Египта или Рима, однако убедительных доказательств нет. Но, большинство сходится во мнении, что ванвера возникла в Италии 19 века, а затем распространилась среди европейских элит.

Ванвера, выводившая запах на улицу

Примеры дизайна ванверы

В Венеции 18 века существовали целые "школы инженерии" этого щекотливого аксессуара. По данным Venezia Today, одни модели напоминали длинную трубку, которую прятали под многослойными юбками, другие имели сложную систему труб, выводивших запах наружу дома. Отдельная разновидность, описанная порталом Liekki Pieru, была металлической коробочкой с ароматическими травами, например лаванды или розмарина. Она "ароматизировала" газы, но не приглушала звуки, из-за чего не была столь популярной.

