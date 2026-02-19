logo

Ученые выяснили, почему женские пуки пахнут хуже, чем мужские
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые выяснили, почему женские пуки пахнут хуже, чем мужские

Исследование показало, что женский метеоризм может обладать более интенсивным запахом.

19 февраля 2026, 16:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Одна из самых неудобных, но вполне естественных сторон человеческой физиологии – это запах. Ранее исследователи выяснили, что в среднем человек пукает около двух десятков раз в сутки, а теперь объяснили, почему женские пуки обычно пахнут хуже мужских.

Ученые выяснили, почему женские пуки пахнут хуже, чем мужские

Почему женские пуки пахнут хуже мужских. Источник: Pexels

Одно из самых известных исследований в области пукания провел гастроэнтеролог Майкл Левитт, которого коллеги в шутку прозвали "королем пукань". В эксперименте приняли участие 16 здоровых взрослых без заболеваний желудочно-кишечного тракта. После стандартной диеты с продуктами, стимулирующими газообразование, исследователи собрали образцы для дальнейшего анализа.

Посредством газовой хроматографии и масс-спектрометрии ученые определили состав газов. Оказалось, что главными "виновниками" неприятного запаха являются серосодержащие соединения, прежде всего сероводород. Это тот же газ, который ассоциируется с запахом тухлых яиц.

Отдельно исследователи провели нюхательный тест, во время которого двум судьям давали оценить запах пуков по шкале от 0 до 8. Кроме того, они не знали, что оценивают запах человеческого метеоризма.

Как оказалось, женские пуки пахнут хуже мужских. Как объясняют ученые, хотя мужчины в среднем производят больше газов по объему, женские образцы содержали значительно более высокую концентрацию сероводорода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследованиях ученых, которые обнаружили, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга.

Также "Комментарии" писали, что в музее Праги выставили благородный аксессуар аристократов для пукания. Благодаря этому устройству элиты скрывали свой метеоризм.



Источник: https://nypost.com/2025/12/04/health/yes-womens-farts-smell-worse-than-mens-heres-why/
