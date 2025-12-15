logo_ukra

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені виявили, що "нюхання власного пукання" може покращити роботу мозку
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені виявили, що "нюхання власного пукання" може покращити роботу мозку

Дослідження показало, що сірководень може захищати клітини мозку та знижувати ризик хвороби Альцгеймера.

15 грудня 2025, 11:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дослідники з Медичного центру Джонса Гопкінса заявили, що сірководень — газ із характерним запахом "тухлих яєць", який у невеликих кількостях виробляє людський організм, може відігравати захисну роль для клітин мозку та потенційно знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Вчені виявили, що "нюхання власного пукання" може покращити роботу мозку

Сірководень може покращити роботу мозку. Фото з відкритих джерел

Результати роботи, опублікованої в авторитетному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, ґрунтуються на експериментах із генетично модифікованими мишами, у яких моделювали симптоми хвороби Альцгеймера. Тваринам вводили спеціальну сполуку, що повільно вивільняє сірководень у тканинах організму.

Через 12 тижнів науковці зафіксували помітні зміни. Когнітивні та рухові функції мишей покращилися приблизно на 50% порівняно з контрольною групою. Гризуни були активнішими та краще справлялися з тестами на пам’ять. За словами співавтора дослідження, доцента Бінду Пола, ці дані "міцно пов’язують процеси старіння, нейродегенерації та клітинну сигналізацію за участю газоподібних молекул".

Вчені пояснюють, що з віком рівень сірководню в організмі знижується. Це впливає на роботу ферментів, які контролюють взаємодію білків у нейронах. Зокрема, порушується регуляція тау-білка, який є одним з ключових чинників розвитку Альцгеймера. Його накопичення утворює згустки, що блокують зв’язок між нервовими клітинами й зрештою призводять до їх загибелі.

Дослідники наголошують, що мова не йде про побутові поради чи "лікування запахами". Йдеться про фундаментальне розуміння ролі сірководню як сигнальної молекули та можливу розробку нових терапевтичних підходів у майбутньому. Поки що всі результати обмежуються лабораторними моделями, і до клінічного застосування для людей ще далеко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як прищепити мозку "імунітет" від хвороби Альцгеймера.

Також "Коментарі" писали, що в Данії ввели податок на пукання корів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nypost.com/2025/12/13/health/pew-iq-sniffing-your-own-farts-boosts-brain-power-new-john-hopkins-study-suggests/
Теги:

Новини

Всі новини