Вчені виявили, що "нюхання власного пукання" може покращити роботу мозку

Дослідники з Медичного центру Джонса Гопкінса заявили, що сірководень — газ із характерним запахом "тухлих яєць", який у невеликих кількостях виробляє людський організм, може відігравати захисну роль для клітин мозку та потенційно знижувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Сірководень може покращити роботу мозку. Фото з відкритих джерел

Результати роботи, опублікованої в авторитетному журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, ґрунтуються на експериментах із генетично модифікованими мишами, у яких моделювали симптоми хвороби Альцгеймера. Тваринам вводили спеціальну сполуку, що повільно вивільняє сірководень у тканинах організму.

Через 12 тижнів науковці зафіксували помітні зміни. Когнітивні та рухові функції мишей покращилися приблизно на 50% порівняно з контрольною групою. Гризуни були активнішими та краще справлялися з тестами на пам’ять. За словами співавтора дослідження, доцента Бінду Пола, ці дані "міцно пов’язують процеси старіння, нейродегенерації та клітинну сигналізацію за участю газоподібних молекул".

Вчені пояснюють, що з віком рівень сірководню в організмі знижується. Це впливає на роботу ферментів, які контролюють взаємодію білків у нейронах. Зокрема, порушується регуляція тау-білка, який є одним з ключових чинників розвитку Альцгеймера. Його накопичення утворює згустки, що блокують зв’язок між нервовими клітинами й зрештою призводять до їх загибелі.

Дослідники наголошують, що мова не йде про побутові поради чи "лікування запахами". Йдеться про фундаментальне розуміння ролі сірководню як сигнальної молекули та можливу розробку нових терапевтичних підходів у майбутньому. Поки що всі результати обмежуються лабораторними моделями, і до клінічного застосування для людей ще далеко.

