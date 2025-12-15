logo

BTC/USD

89865

ETH/USD

3153.69

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые обнаружили, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга

Исследование показало, что сероводород может защищать клетки мозга и снижать риск болезни Альцгеймера.

15 декабря 2025, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Исследователи из Медицинского центра Джонса Гопкинса заявили, что сероводород – газ с характерным запахом "тухлых яиц", который в небольших количествах производит человеческий организм, может играть защитную роль для клеток мозга и потенциально снижать риск развития болезни Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга

Сероводород может улучшить работу мозга. Фото из открытых источников

Результаты работы, опубликованной в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, основаны на экспериментах с генетически модифицированными мышами, в которых моделировали симптомы болезни Альцгеймера. Животным вводили специальное соединение, медленно высвобождающее сероводород в тканях организма.

Через 12 недель ученые зафиксировали заметные изменения. Когнитивные и двигательные функции мышей улучшились примерно на 50% по сравнению с контрольной группой. Грызуны были более активными и лучше справлялись с тестами на память. По словам соавтора исследования, доцента Бинду Пола, эти данные "прочно связывают процессы старения, нейродегенерации и клеточную сигнализацию с участием газообразных молекул".

Ученые объясняют, что с возрастом уровень сероводорода в организме снижается. Это влияет на работу ферментов, контролирующих взаимодействие белков в нейронах. В частности, нарушается регуляция тау-белка, являющегося одним из ключевых факторов развития Альцгеймера. Его накопление образует сгустки, блокирующие связь между нервными клетками и в конечном итоге приводящие к их гибели.

Исследователи отмечают, что речь не идет о бытовых советах или "лечении запахами". Речь идет о фундаментальном понимании роли сероводорода как сигнальной молекулы и возможной разработке новых терапевтических подходов в будущем. Пока все результаты ограничиваются лабораторными моделями и до клинического применения для людей еще далеко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как привить мозгу "иммунитет" от болезни Альцгеймера.

Также "Комментарии" писали, что в Дании ввели налог на пукание коров.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2025/12/13/health/pew-iq-sniffing-your-own-farts-boosts-brain-power-new-john-hopkins-study-suggests/
Теги:

Новости

Все новости