Ученые обнаружили, что "нюхание собственного пукания" может улучшить работу мозга

Исследователи из Медицинского центра Джонса Гопкинса заявили, что сероводород – газ с характерным запахом "тухлых яиц", который в небольших количествах производит человеческий организм, может играть защитную роль для клеток мозга и потенциально снижать риск развития болезни Альцгеймера.

Сероводород может улучшить работу мозга. Фото из открытых источников

Результаты работы, опубликованной в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, основаны на экспериментах с генетически модифицированными мышами, в которых моделировали симптомы болезни Альцгеймера. Животным вводили специальное соединение, медленно высвобождающее сероводород в тканях организма.

Через 12 недель ученые зафиксировали заметные изменения. Когнитивные и двигательные функции мышей улучшились примерно на 50% по сравнению с контрольной группой. Грызуны были более активными и лучше справлялись с тестами на память. По словам соавтора исследования, доцента Бинду Пола, эти данные "прочно связывают процессы старения, нейродегенерации и клеточную сигнализацию с участием газообразных молекул".

Ученые объясняют, что с возрастом уровень сероводорода в организме снижается. Это влияет на работу ферментов, контролирующих взаимодействие белков в нейронах. В частности, нарушается регуляция тау-белка, являющегося одним из ключевых факторов развития Альцгеймера. Его накопление образует сгустки, блокирующие связь между нервными клетками и в конечном итоге приводящие к их гибели.

Исследователи отмечают, что речь не идет о бытовых советах или "лечении запахами". Речь идет о фундаментальном понимании роли сероводорода как сигнальной молекулы и возможной разработке новых терапевтических подходов в будущем. Пока все результаты ограничиваются лабораторными моделями и до клинического применения для людей еще далеко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как привить мозгу "иммунитет" от болезни Альцгеймера.

Также "Комментарии" писали, что в Дании ввели налог на пукание коров.