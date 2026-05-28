logo_ukra

BTC/USD

73049

ETH/USD

1978.38

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus: це змінює еволюцію людини
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus: це змінює еволюцію людини

Дослідники вперше секвенували генетичний матеріал Homo erectus та виявили несподівані зв’язки з сучасними людьми.

28 травня 2026, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міжнародна група дослідників уперше змогла секвенувати генетичний матеріал одного з найдавніших предків сучасної людини Homo erectus. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, вказують на несподівано тісні генетичні зв’язки між Homo erectus, денисівцями та сучасними людьми.

Вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus: це змінює еволюцію людини

Вчені дослідили генетичний матеріал Homo erectus. Фото з відкритих джерел

Homo erectus вважається першим видом людей, який покинув Африку та поширився територією Європи й Азії близько 1,8 мільйона років тому. Цей вид існував надзвичайно довго та вимер близько 108 тисяч років тому. Однак досі вчені не могли отримати його генетичний матеріал через руйнування ДНК з плином часу.

Нове дослідження стало проривом завдяки методу палеопротеоміки. Це аналіз стародавніх білків, які зберігаються значно довше, ніж ДНК. Науковці дослідили зубну емаль шести особин Homo erectus, знайдених у Китаї та датованих приблизно 400 тисячами років.

Із зубної емалі вдалося виділити 11 білків та визначити сотні амінокислотних послідовностей. Найбільше здивування у вчених викликали два генетичні варіанти. Один із них виявився унікальним лише для Homo erectus, тоді як інший збігався з генетичними особливостями денисівців. Це загадкова група давніх людей, які мешкали в Азії.

"Я думаю, що це порушує питання про те, чи знаємо ми взагалі, що таке Homo erectus", — заявив палеоантрополог Джон Гоукс.

Дослідники припускають, що цей варіант пізніше потрапив до Homo sapiens через схрещування з денисівцями десятки тисяч років тому. Як вказують вчені, ці результати є першими, які демонструють "глибокі генетичні зв’язки" між цими особинами H. erectus та сучасними людьми. Таким чином еволюція людини була набагато складнішою та заплутанішою, ніж вважалося раніше.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Україні знайшли найдавніші сліди Homo erectus в Європі.

Також "Кометнарі" писали про те, як виглядали перші європейці. Вчені відтворили обличчя 45000-річної жінки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.livescience.com/archaeology/human-evolution/homo-erectus-genetic-material-sequenced-for-the-first-time-and-it-shows-deep-genetic-links-with-modern-humans
Теги:

Новини

Всі новини