Вчені вперше дослідили генетичний матеріал Homo erectus: це змінює еволюцію людини

Міжнародна група дослідників уперше змогла секвенувати генетичний матеріал одного з найдавніших предків сучасної людини Homo erectus. Результати дослідження, опублікованого в журналі Nature, вказують на несподівано тісні генетичні зв’язки між Homo erectus, денисівцями та сучасними людьми.

Вчені дослідили генетичний матеріал Homo erectus. Фото з відкритих джерел

Homo erectus вважається першим видом людей, який покинув Африку та поширився територією Європи й Азії близько 1,8 мільйона років тому. Цей вид існував надзвичайно довго та вимер близько 108 тисяч років тому. Однак досі вчені не могли отримати його генетичний матеріал через руйнування ДНК з плином часу.

Нове дослідження стало проривом завдяки методу палеопротеоміки. Це аналіз стародавніх білків, які зберігаються значно довше, ніж ДНК. Науковці дослідили зубну емаль шести особин Homo erectus, знайдених у Китаї та датованих приблизно 400 тисячами років.

Із зубної емалі вдалося виділити 11 білків та визначити сотні амінокислотних послідовностей. Найбільше здивування у вчених викликали два генетичні варіанти. Один із них виявився унікальним лише для Homo erectus, тоді як інший збігався з генетичними особливостями денисівців. Це загадкова група давніх людей, які мешкали в Азії.

"Я думаю, що це порушує питання про те, чи знаємо ми взагалі, що таке Homo erectus", — заявив палеоантрополог Джон Гоукс.

Дослідники припускають, що цей варіант пізніше потрапив до Homo sapiens через схрещування з денисівцями десятки тисяч років тому. Як вказують вчені, ці результати є першими, які демонструють "глибокі генетичні зв’язки" між цими особинами H. erectus та сучасними людьми. Таким чином еволюція людини була набагато складнішою та заплутанішою, ніж вважалося раніше.

