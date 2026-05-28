logo

BTC/USD

73049

ETH/USD

1978.38

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Наука и образование Ученые впервые исследовали генетический материал Homo erectus: это изменяет эволюцию человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые впервые исследовали генетический материал Homo erectus: это изменяет эволюцию человека

Исследователи впервые секвенировали генетический материал Homo erectus и обнаружили неожиданные связи с современными людьми.

28 мая 2026, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Международная группа исследователей впервые смогла секвенировать генетический материал одного из самых древних предков современного человека Homo erectus. Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, указывают на неожиданно тесные генетические связи между Homo erectus, денисовцами и современными людьми.

Ученые впервые исследовали генетический материал Homo erectus: это изменяет эволюцию человека

Ученые изучили генетический материал Homo erectus. Фото из открытых источников

Homo erectus считается первым видом людей, покинувшим Африку и распространившимся по территории Европы и Азии около 1,8 миллиона лет назад. Этот вид существовал очень долго и вымер около 108 тысяч лет назад. Однако до сих пор ученые не могли получить его генетический материал из-за разрушения ДНК с течением времени.

Новое исследование явилось прорывом благодаря методу палеопротеомики. Это анализ древних белков, которые сохраняются значительно дольше ДНК. Ученые исследовали зубную эмаль шести особей Homo erectus, найденных в Китае и датированных примерно 400 тысячами лет.

Из зубной эмали удалось выделить 11 белков и определить сотни аминокислотных последовательностей. Наибольшее удивление у ученых вызвали два генетических варианта. Один из них оказался уникальным только для Homo erectus, в то время как другой совпадал с генетическими особенностями денисовцев. Это загадочная группа древних людей, проживавших в Азии.

"Я думаю, что это поднимает вопрос о том, знаем ли мы вообще, что такое Homo erectus", — заявил палеоантрополог Джон Гоукс.

Исследователи предполагают, что этот вариант позже попал к Homo sapiens из-за скрещивания с денисовцами десятки тысяч лет назад. Как указывают ученые, эти результаты являются первыми, демонстрирующими "глубокие генетические связи" между этими особями H. erectus и современными людьми. Таким образом, эволюция человека была гораздо сложнее и запутаннее, чем считалось ранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине нашли самые древние следы Homo erectus в Европе.

Также "Кометнари" писали о том, как выглядели первые европейцы. Ученые воспроизвели лицо 45000-летней женщины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.livescience.com/archaeology/human-evolution/homo-erectus-genetic-material-sequenced-for-the-first-time-and-it-shows-deep-genetic-links-with-modern-humans
Теги:

Новости

Все новости