Вчені виявили мутації у ДНК дітей ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Майже через чотири десятиліття після аварії на Чорнобильській АЕС науковці вперше отримали переконливі докази міжпоколінного генетичного ефекту радіації. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, показало, що у дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС зафіксовано підвищену кількість специфічних мутацій ДНК.

Вчені виявили мутації у ДНК дітей ліквідаторів ЧАЕС. Фото з відкритих джерел

Команда під керівництвом учених з Боннського університету аналізувала не просто окремі мутації, а так звані кластерні de novo мутації (cDNM). Це групи змін ДНК, що виникають поруч одна з одною та відсутні у батьків. Вважається, що вони формуються внаслідок розривів ДНК під дією іонізуючого випромінювання.

"Ми виявили значне збільшення кількості cDNM у потомства опромінених батьків, а також потенційний зв'язок між оцінками дози та кількістю cDNM у відповідному потомстві. Попри невизначеність щодо точної природи та кількості задіяної радіації, це дослідження є першим, яке надає докази існування трансгенераційного ефекту тривалого впливу низьких доз радіації на геном людини від батьків", — пишуть вчені у своїй статті.

Дослідники провели повне секвенування геному 130 нащадків ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 110 дітей німецьких військових операторів радарів, які могли зазнати впливу розсіяного випромінювання, а також 1275 осіб із контрольної групи.

За результатами вчених, у середньому в групі Чорнобиля виявили 2,65 кластерних мутації на дитину, 1,48 у німецькій радіолокаційній групі та 0,88 у контрольній вибірці. Крім того, дослідники також виявили зв’язок між отриманою батьками дозою радіації та кількістю мутацій у дітей.

Науковці пояснюють це дією активних форм кисню, які утворюються під впливом радіації та можуть пошкоджувати ланцюги ДНК. Якщо відновлення відбувається неідеально, виникають мутації в ДНК.

Однак дослідники вказують, що цей вплив має відносно невеликий ризик для здоров’я. За даними дослідження більшість мутацій локалізується в некодуючих ділянках геному, які не відповідають безпосередньо за синтез білків. Як пояснюють вчені, старші батьки частіше передають своїм дітям більше мутацій в ДНК, і фактор впливу віку батьків на кількість нових мутацій виявився статистично більш сильнішим, ніж чинник впливу радіації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану "суперсилу".

Також "Коментарі" писали, що радіоактивні дикі свині захопили Фукусіму. Вчені здивовані їх мутаціям, які впливають на еволюцію тварин.