logo_ukra

BTC/USD

84608

ETH/USD

2745.01

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Наука та освіта Вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану "суперсилу"
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану "суперсилу"

Вчені виявили у зоні ЧАЕС грибок, який поглинає радіацію та використовує її для росту. Ця пліснява може допомогти у очищенні територій та космічних місіях.

1 грудня 2025, 16:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Майже 40 років після аварії на ЧАЕС Чорнобильська зона відчуження залишається місцем, де природа поводиться досить неочікувано. Одне з найвражаючих відкриттів, яке вдалося зробити, стала чорна пліснява, що здатна не лише виживати в зоні високої радіації, а й активно рости завдяки її енергії. Нові дослідження показують, що цей грибок може стати ключем до очищення радіоактивних територій і навіть до захисту астронавтів у космосі.

Вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану "суперсилу"

Пліснява в Чорнобилі розвинула здатність поглинати радіацію. Фото з відкритих джерел

Уперше незвичайні грибні колонії помітила українська мікробіологиня Неллі Жданова, яка разом із командою НАН України досліджувала зруйнований реактор у 1997 році. У приміщеннях, куди роками не ступала нога людини, науковці виявили 37 видів грибів, серед яких була чорна пліснява, що несподівано "тягнулася" до джерел радіації. На відміну від більшості живих організмів, чий розвиток радіація блокує або знищує, ці гриби зростали в бік до забруднених ділянок.

Подальші дослідження показали, що грибок Cladosporium sphaerospermum не просто терпить радіацію, а він поглинає її, використовуючи як джерело енергії. Цей процес отримав назву радіосинтез, аналог фотосинтезу в рослин, тільки замість сонячного світла гриб використовує іонізуюче випромінювання. Вирішальну роль у цьому процесі відіграє меланін. Цей пігмент забарвлює плісняву у темний колір і дозволяє перетворювати радіацію на енергію для росту.

Вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану ”суперсилу” - фото 2

Ізолят Cladosporium sphaerospermum з Чорнобиля. Фото: Nils Averesch/Aaron Berliner

У 2007 році ця теорія отримала наукове підтвердження завдяки роботі Катерини Дадачової з Нью-Йорка. Досліди показали, що меланізовані чорнобильські гриби ростуть на 10% швидше під дією радіоактивного цезію. Це означає, що вони не просто витримують радіацію, а процвітають завдяки їй.

Таке відкриття може мати широке застосування. Радіотропні гриби розглядають як потенційний інструмент для очищення сильно забруднених територій, наприклад у Чорнобилі, чи Фукусімі. Крім того, NASA вивчає можливість створення біологічних "захисних стін" із грибів для космічних кораблів, які могли б поглинати небезпечне космічне випромінювання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що жінка вигадала для доньки ім'я на честь Чорнобильської катастрофи.

Також "Коментарі" писали, що знайшли причину, чому собаки в Чорнобилі стали синього кольору.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpq4l28w2dlo
Теги:

Новини

Всі новини