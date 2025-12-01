Вчені виявили чорнобильську плісняву, яка розвинула несподівану "суперсилу"

Майже 40 років після аварії на ЧАЕС Чорнобильська зона відчуження залишається місцем, де природа поводиться досить неочікувано. Одне з найвражаючих відкриттів, яке вдалося зробити, стала чорна пліснява, що здатна не лише виживати в зоні високої радіації, а й активно рости завдяки її енергії. Нові дослідження показують, що цей грибок може стати ключем до очищення радіоактивних територій і навіть до захисту астронавтів у космосі.

Пліснява в Чорнобилі розвинула здатність поглинати радіацію. Фото з відкритих джерел

Уперше незвичайні грибні колонії помітила українська мікробіологиня Неллі Жданова, яка разом із командою НАН України досліджувала зруйнований реактор у 1997 році. У приміщеннях, куди роками не ступала нога людини, науковці виявили 37 видів грибів, серед яких була чорна пліснява, що несподівано "тягнулася" до джерел радіації. На відміну від більшості живих організмів, чий розвиток радіація блокує або знищує, ці гриби зростали в бік до забруднених ділянок.

Подальші дослідження показали, що грибок Cladosporium sphaerospermum не просто терпить радіацію, а він поглинає її, використовуючи як джерело енергії. Цей процес отримав назву радіосинтез, аналог фотосинтезу в рослин, тільки замість сонячного світла гриб використовує іонізуюче випромінювання. Вирішальну роль у цьому процесі відіграє меланін. Цей пігмент забарвлює плісняву у темний колір і дозволяє перетворювати радіацію на енергію для росту.

Ізолят Cladosporium sphaerospermum з Чорнобиля. Фото: Nils Averesch/Aaron Berliner

У 2007 році ця теорія отримала наукове підтвердження завдяки роботі Катерини Дадачової з Нью-Йорка. Досліди показали, що меланізовані чорнобильські гриби ростуть на 10% швидше під дією радіоактивного цезію. Це означає, що вони не просто витримують радіацію, а процвітають завдяки їй.

Таке відкриття може мати широке застосування. Радіотропні гриби розглядають як потенційний інструмент для очищення сильно забруднених територій, наприклад у Чорнобилі, чи Фукусімі. Крім того, NASA вивчає можливість створення біологічних "захисних стін" із грибів для космічних кораблів, які могли б поглинати небезпечне космічне випромінювання.

