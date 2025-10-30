Знайшли причину, чому собаки в Чорнобилі стали синього кольору

Майже через 40 років після Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження помітили собак із дивним синім забарвленням шерсті. Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля" зафіксували тварин із яскраво-блакитним хутром поблизу епіцентру ядерної аварії, що спричинило хвилю гіпотез про можливі мутації через радіацію, однак справжня причина виявилася набагато простішою.

Собаки з Чорнобиля стали синіми. Фото з відкритих джерел

Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля" розповіли, що кілька тижнів тому собаки мали звичайне забарвлення. Однак нещодавно їхнє хутро стало яскраво-синім.

"Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причини, і намагаємося їх зловити, щоб з’ясувати, що відбувається", — повідомили представники організації.

У розмові з виданням IFLScience дослідники підтвердили, що синіх собак дійсно бачили у зоні відчуження 6 жовтня 2025 року. Після кількох спроб спіймати тварин команда зрозуміла, що причина забарвлення стала не мутація, а контакт із хімічною речовиною.

Поруч із місцем, де бачили собак, дослідники знайшли розбитий портативний туалет. Ймовірно, тварини просто валялися в яскраво-блакитній хімічній рідині, що витекла з ємності.

"Схоже, вони забруднили шерсть речовиною, яка витекла з переносного туалету. Ми не вважаємо, що це має будь-який стосунок до радіації", — пояснила ветеринарна директорка програми "Собаки Чорнобиля" докторка Дженніфер Бец.

За її словами, чорнобильські собаки виглядають здоровими. Бец припустила, що якщо собаки не будуть злизувати велику кількість речовини, то їхньому здоров’ю нічого не загрожуватиме.

За оцінками волонтерів, у зоні відчуження нині мешкає близько 700 собак, які є нащадками тих, кого залишили місцеві жителі під час евакуації після аварії 1986 року. Волонтери "Собаки Чорнобиля" з 2017 року опікуються цими тваринами, регулярно доставляючи їм їжу та надаючи ветеринарну допомогу.

