Знайшли причину, чому собаки в Чорнобилі стали синього кольору

Майже через 40 років після Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження помітили собак із дивним синім забарвленням шерсті. Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля" зафіксували тварин із яскраво-блакитним хутром поблизу епіцентру ядерної аварії, що спричинило хвилю гіпотез про можливі мутації через радіацію, однак справжня причина виявилася набагато простішою.
Собаки з Чорнобиля стали синіми. Фото з відкритих джерел
Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля" розповіли, що кілька тижнів тому собаки мали звичайне забарвлення. Однак нещодавно їхнє хутро стало яскраво-синім.
У розмові з виданням IFLScience дослідники підтвердили, що синіх собак дійсно бачили у зоні відчуження 6 жовтня 2025 року. Після кількох спроб спіймати тварин команда зрозуміла, що причина забарвлення стала не мутація, а контакт із хімічною речовиною.
Поруч із місцем, де бачили собак, дослідники знайшли розбитий портативний туалет. Ймовірно, тварини просто валялися в яскраво-блакитній хімічній рідині, що витекла з ємності.
За її словами, чорнобильські собаки виглядають здоровими. Бец припустила, що якщо собаки не будуть злизувати велику кількість речовини, то їхньому здоров’ю нічого не загрожуватиме.
За оцінками волонтерів, у зоні відчуження нині мешкає близько 700 собак, які є нащадками тих, кого залишили місцеві жителі під час евакуації після аварії 1986 року. Волонтери "Собаки Чорнобиля" з 2017 року опікуються цими тваринами, регулярно доставляючи їм їжу та надаючи ветеринарну допомогу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені дослідили чорнобильських собак та виявили у них генетичні зміни спричиненні радіацією.