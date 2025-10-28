logo_ukra

У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО)
У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО)

У зоні Чорнобиля помітили собак із синьою шерстю. Волонтери шукають причину незвичного кольору.

28 жовтня 2025, 08:35 comments1454
Автор:
avatar

Slava Kot

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС зафіксували собак із синьою шерстю. Волонтери організації "Собаки Чорнобиля" повідомили, що раніше ці тварини мали звичайне забарвлення, однак нещодавно їхня шерсть раптово набула яскраво-блакитного відтінку.

У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО)

Сині собаки у Чорнобилі. Фото з відкритих джерел

Волонтери поділилися у соцмережах фотографіями синіх собак з Чорнобиля. На них зображено кілька груп собак, і принаймні одна з них складається з повністю синіх особин.

"Минулого тижня вони не були синіми. Ми не знаємо причини й намагаємося зловити їх, щоб з’ясувати, що відбувається", — йдеться у повідомленні команди у соцмережах.

Представники організації припускають, що тварини могли потрапити у якусь хімічну речовину. Однак, за словами доглядачів, попри тривожний колір, собаки виглядають "активними та здоровими".

У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО) - фото 2

Сині собаки у Чорнобилі

"Собаки Чорнобиля" є частиною благодійного фонду Clean Futures Fund, який з 2017 року опікується близько 700 собаками, що живуть у зоні відчуження площею понад 18 квадратних миль. Волонтери забезпечують тварин їжею, вакцинацією та ветеринарною допомогою.

Ці собаки є нащадками домашніх улюбленців, залишених мешканцями після евакуації у 1986 році, коли вибухнув один із реакторів Чорнобильської АЕС. Аварія стала однією з наймасштабніших ядерних катастроф у світі, спричинивши потужний викид радіоактивних речовин.

Після трагедії навколишню територію оголосили Чорнобильською зоною відчуження, а люди були змушені залишити свої домівки. Відтоді природа у цьому регіоні почала відновлюватися, а тварини пристосувалися до унікальних і небезпечних умов.

У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО) - фото 2

Чорнобильські собаки

У Чорнобилі помітили синіх собак: що про них відомо (ФОТО) - фото 2

Чорнобильські собаки

У соцмережах відео з синіми собаками викликало активне обговорення. Користувачі припускають, що забарвлення шерсті може бути наслідком контакту з фарбою або промисловими відходами, які залишилися на території зони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчені дослідили чорнобильських собак та виявили у них генетичні зміни спричиненні радіацією.

Також "Коментарі" писали, що мутовані вовки з Чорнобильської зони відчуження розвинули здатність протистояти раку.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15231999/blue-dogs-spotted-Chernobyl-nuclear-disaster.html
