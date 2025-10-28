В Чернобыле заметили синих собак: что о них известно (ФОТО)

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зафиксировали собак с синей шерстью. Волонтеры организации "Собаки Чернобыля" сообщили, что ранее эти животные имели обычную окраску, однако недавно их шерсть внезапно приобрела ярко-голубой оттенок.

Синие собаки в Чернобыле. Фото из открытых источников

Волонтеры поделились в соцсетях фотографиями синих собак из Чернобыля. На них изображены несколько групп собак, и по крайней мере одна из них состоит из полностью синих особей.

"На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причин и пытаемся поймать их, чтобы выяснить, что происходит", — говорится в сообщении команды в соцсетях.

Представители организации предполагают, что животные могли попасть в какое-нибудь химическое вещество. Однако, по словам смотрителей, несмотря на тревожный цвет, собаки выглядят "активными и здоровыми".

Синие собаки в Чернобыле

"Собаки Чернобыля" является частью благотворительного фонда Clean Futures Fund, который с 2017 года занимается около 700 собаками, живущими в зоне отчуждения площадью более 18 квадратных миль. Волонтеры обеспечивают животных едой, вакцинацией и ветеринарной помощью.

Эти собаки являются потомками домашних питомцев, оставленных жителями после эвакуации в 1986 году, когда взорвался один из реакторов Чернобыльской АЭС. Авария стала одной из самых масштабных ядерных катастроф в мире, вызвав мощный выброс радиоактивных веществ.

После трагедии окружающую территорию объявили Чернобыльской зоной отчуждения, а люди были вынуждены покинуть свои дома. С этого времени природа в этом регионе начала восстанавливаться, а животные приспособились к уникальным и опасным условиям.

Чернобыльские собаки

Чернобыльские собаки

В соцсетях видео с синими собаками вызвало активное обсуждение. Пользователи предполагают, что окрас шерсти может быть следствием контакта с краской или промышленными отходами, оставшимися на территории зоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак и обнаружили у них генетические изменения, вызванные радиацией.

Также "Комментарии" писали, что мутированные волки из Чернобыльской зоны отчуждения развили способность противостоять раку.