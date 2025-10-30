Нашли причину, почему собаки в Чернобыле стали синего цвета

Спустя почти 40 лет после Чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения заметили собак со странной синей окраской шерсти. Волонтеры из организации "Собаки Чернобыля" зафиксировали животных с ярко-голубым мехом вблизи эпицентра ядерной аварии, что повлекло за собой волну гипотез о возможных мутациях из-за радиации, однако настоящая причина оказалась гораздо проще.

Собаки из Чернобыля стали синими. Фото из открытых источников

Волонтеры из организации "Собаки Чернобыля" рассказали, что несколько недель назад собаки имели обычную окраску. Однако недавно их мех стал ярко-синим.

"На прошлой неделе они не были синими. Мы не знаем причин, и пытаемся их поймать, чтобы выяснить, что происходит", — сообщили представители организации.

В разговоре с изданием IFLScience исследователи подтвердили, что синих собак действительно видели в зоне отчуждения 6 октября 2025 года. После нескольких попыток поймать животных, команда поняла, что причиной окраски стала не мутация, а контакт с химическим веществом.

Собаки из Чернобыля стали синими

Чернобыльские собаки закрасили шерсть в синий цвет

Рядом с местом, где видели собак, исследователи обнаружили разбитый портативный туалет. Вероятно, животные просто валялись в вытекшей из емкости ярко-голубой химической жидкости.

"Похоже, они запачкали шерсть веществом, вытекшим из переносного туалета. Мы не считаем, что это имеет какое-либо отношение к радиации", — пояснила ветеринарный директор программы "Собаки Чернобыля" доктор Дженнифер Бец.

По ее словам, чернобыльские собаки выглядят здоровыми. Бец предположила, что если собаки не будут слизывать большое количество вещества, их здоровью ничего не будет угрожать.

По оценкам волонтеров, в зоне отчуждения в настоящее время проживает около 700 собак, которые являются потомками тех, кого покинули местные жители во время эвакуации после аварии 1986 года. Волонтеры "Собаки Чернобыля" с 2017 года занимаются этими животными, регулярно доставляя им пищу и оказывая ветеринарную помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак и обнаружили у них генетические изменения, вызванные радиацией.