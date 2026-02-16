Радіоактивні дикі свині захопили Фукусіму: вчені здивовані їх мутаціям

Після аварії на АЕС Фукусіма у березні 2011 року понад 160 тисяч людей залишили свої домівки. Зона відчуження площею близько 370 кв. км спорожніла і природа швидко заповнила вакуум. Одними з головних "господарів" покинутих міст стали гібриди свійських свиней і диких кабанів.

Радіоактивні дикі свині поблизу АЕС Фукусіма

Домашні свині (Sus scrofa domesticus), що втекли з ферм, почали схрещуватися з місцевими кабанами (Sus scrofa leucomystax). Так виникла популяція тварин, які поєднали витривалість дикої природи та високу плодючість свиней. Вони накопичують у тканинах цезій-137 із забрудненого ґрунту й води, тому їхнє м’ясо непридатне для споживання. Але справжній інтерес учених викликала не радіоактивність, а генетика.

Дослідження, опубліковане у січні 2026 року в Journal of Forest Research, проаналізувало ДНК 191 дикого кабана і 10 свиней. Виявилося, що гени домашніх свиней у ядерній ДНК зникають вже через 5-6 поколінь. Водночас мітохондріальна ДНК, що передається по материнській лінії, зберігає ключову перевагу, а саме здатність до цілорічного розмноження та більші приплоди, 6-8 поросят замість 4-6 у диких кабанів

"Ми були здивовані тим, як швидко зникають гени свійських свиней, одночасно просуваючи всю популяцію вперед завдяки їхнім репродуктивним ознакам", — зазначив співавтор дослідження Донован Андерсон.

У результаті гібриди стрімко витісняють "чистих" кабанів і фактично домінують у регіоні. Подібні процеси вже фіксують у Європі, США та Австралії, однак Фукусіма стала унікальною "природною лабораторією" еволюції в реальному часі.

Відсутність людей, мінімум хижаків і радіаційне забруднення створили умови для експерименту, якого ніхто не планував. Сьогодні ці тварини не фантастичні мутанти, а приклад того, як людська катастрофа може прискорити природні процеси з непередбачуваними наслідками.

