Радиоактивные дикие свиньи захватили Фукусиму: ученые удивлены их мутациям

После аварии на АЭС Фукусима в марте 2011 года более 160 тысяч человек покинули свои дома. Зона отчуждения площадью около 370 кв. км опустела и природа быстро заполнила вакуум. Одними из главных "хозяев" заброшенных городов стали гибриды домашних свиней и диких кабанов.

Радиоактивные дикие свиньи вблизи АЭС Фукусима

Сбежавшие с ферм домашние свиньи (Sus scrofa domesticus) начали скрещиваться с местными кабанами (Sus scrofa leucomystax). Так возникла популяция животных, объединивших выносливость дикой природы и высокую плодовитость свиней. Они накапливают в тканях цезий-137 из загрязненного грунта и воды, поэтому мясо их непригодно для потребления. Но подлинный интерес ученых вызвала не радиоактивность, а генетика.

Исследование, опубликованное в январе 2026 года в Journal of Forest Research, проанализировало ДНК 191 дикого кабана и 10 свиней. Оказалось, что гены домашних свиней в ядерной ДНК исчезают уже через 5-6 поколений. В то же время митохондриальная ДНК, передающаяся по материнской линии, сохраняет ключевое преимущество, а именно способность к круглогодичному размножению и большие пометы, 6-8 поросят вместо 4-6 у диких кабанов.

"Мы были удивлены тем, как быстро исчезают гены домашних свиней, одновременно продвигая всю популяцию вперед благодаря их репродуктивным признакам", – отметил соавтор исследования Донован Андерсон.

В результате гибриды стремительно вытесняют "чистых" кабанов и фактически доминируют в регионе. Подобные процессы уже фиксируются в Европе, США и Австралии, однако Фукусима стала уникальной "естественной лабораторией" эволюции в реальном времени.

Отсутствие людей, минимум хищников и радиационное загрязнение создали условия для эксперимента, который никто не планировал. Сегодня эти животные не фантастические мутанты, а пример того, как человеческая катастрофа может ускорить естественные процессы с непредсказуемыми последствиями.

