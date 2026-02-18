Ученые обнаружили мутации в ДНК детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС ученые впервые получили убедительные доказательства межпоколенного генетического эффекта радиации. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что у детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС зафиксировано повышенное количество специфических мутаций ДНК.

Ученые обнаружили мутации у ДНК детей ликвидаторов ЧАЭС. Фото из открытых источников

Команда под руководством ученых Боннского университета анализировала не просто отдельные мутации, а так называемые кластерные de novo мутации (cDNM). Это группы изменений ДНК, которые возникают рядом друг с другом и отсутствуют у родителей. Считается, что они формируются в результате разрывов ДНК под действием ионизирующего излучения.

"Мы обнаружили значительное увеличение количества cDNM у потомков облученных родителей, а также потенциальную связь между оценками дозы и количеством cDNM в соответствующем потомстве. Несмотря на неопределенность относительно точной природы и количества задействованной радиации, это исследование является первым, которое дает доказательства существования трансгенерационного эффекта длительного влияния низких доз радиации на геном человека от родителей", — пишут ученые в своей статье.

Исследователи провели полное секвенирование генома 130 потомков ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 110 детей немецких военных операторов радаров, которые могли испытать влияние рассеянного излучения, а также 1275 человек из контрольной группы.

По результатам ученых, в среднем в группе Чернобыля обнаружили 2,65 кластерные мутации на ребенка, 1,48 в немецкой радиолокационной группе и 0,88 в контрольной выборке. Кроме того, исследователи обнаружили связь между полученной родителями дозой радиации и количеством мутаций у детей.

Ученые объясняют это действием активных форм кислорода, которые образуются под воздействием радиации и могут повреждать цепи ДНК. Если восстановление происходит неидеально, возникают мутации в ДНК.

Однако исследователи указывают, что это влияние имеет относительно небольшой риск для здоровья. По данным исследования большинство мутаций локализуется в некодирующих участках генома, не отвечающих непосредственно за синтез белков. Как объясняют ученые, старшие родители чаще передают своим детям больше мутаций в ДНК, и фактор влияния возраста родителей на количество новых мутаций оказался более сильным статистически, чем фактор воздействия радиации.

